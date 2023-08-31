Çarşılarıyla ünlü köprüler

Üzerinde bulunan dükkanlar ile bambaşka bir görünüme kavuşmuş altı tarihi köprü…

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Bulundukları yer ve renkli görüntüleriyle birer simge haline köprülerden bazıları bir özelliği ile diğerlerinden ayrılıyor. Dünyada üzerinde alışveriş yapmaya da olanak sağlayan altı adet tarihi köprü bulunuyor. Bu köprüler, üzerinde yer alan ve karşılıklı sıralanan dükkanlar sayesinde birer pasaj görünümüne dönüşüyor. Çarşılı köprü diye isimlenen bu simge yapılar, hem turistlerin hem de renkli görüntüleri ile fotoğraf severlerin uğrak noktası olarak karşımıza çıkıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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Irgandı Köprüsü - Bursa

Listemizin ilk köprüsü Türkiye’den. Bursa Setbaşı Köprüsü ile aynı dere üzerinde yer alan Irgandı Köprüsü 1442 yılında Hacı Muslihiddin tarafından inşa edilmiş. Bursa’da gezilecek yerler listelerinde yer alan köprü Kurtuluş Savaşı sırasında hasar görmüş, 2004 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından yenilenmiş. Üzerinde el sanatları dükkanları faaliyet gösteriyor. Tek kemer üzerinden yer alan dükkanlar sarı renk ile boyalı.

Osma Köprüsü - Lofça, Bulgaristan

Bulgaristan’ın kuzeyinde Plevne kentine yakın Lofça’da, Osam Nehri üzerinde yer alan Osma Köprüsü 1874 yılında Kolyo Ficheto tarafından inşa edilmiş. Ahşaptan yapılan köprü çıkan bir yangın sonucu yok olmuş. 1931 senesinde beton olarak tekrar inşa edilmiş olsa da 1981 yılında bir kez daha ahşaptan yapılmış. Köprü üstündeki dükkanlar daha çok hediyelik eşya ve takı ürünleri satışı yapıyor. 106 metre uzunluğundaki kapalı kısımda, Lovech’teki Vasil Levski anıtının, kalenin ve kilisenin maketi bulunuyor. Ayrıca nehre karşı bir şeyler içebileceğiniz bir de kafe de var.

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Pulteney Köprüsü - Bath, İngiltere

Bath, İngiltere’nin güney batı bölgesinde bulunan tarihi bir şehir. Avon Nehri üzerine inşa edilmiş olan tarihi köprünün üzerinde karşılıklı birbirine bakan dükkanlar bulunuyor. 17. yüzyılda Bath kentini genişletmek üzere Avon Nehri’nin diğer yakasının da kullanılmaya karar verilmesi ile yapılan Pulteney Köprüsü, 1744 senesinde Robert Adam tarafından palladyan şekilde tasarlanmış. 45 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki köprü hepsi eşit açıklığa sahip üç segmental kemerin üzerine oturuyor. 2012 yapımı Sefiller isimli filmin bazı sahneleri köprü üzerinde filme alınmış.

Kramer Köprüsü - Erfurt, Almanya

Almanya’nın Leipzig kentine yakın bir lokasyonda yer alan Kramer Köprüsü (Krämerbrücke) üzerinde yer alan dükkanların yanı sıra bu binalarda insanların yaşaması ile de ünlü. Gera Nehri üzerine 1325 yılında inşa edilen taş köprü kalker ve kumtaşından yapılmış. Altı görünür kemeri olan 79 metre uzunluğundaki köprü ilk inşa edildiğinde, her iki ucunda kiliseler bulunsa da, günümüzde sadece doğu ucundaki Ägidien kilisesi varlığını sürdürüyor. Köprü, uzunluğu sebebiyle Avrupa’da üzerinde binaların yer aldığı en uzun köprü ünvanını taşıyor. İlk yapıldığı dönemlerde mal ticareti için taş köprünün üzerine ahşap tezgahlar yapıldığı için köprü ‘Tüccar Köprüsü’ olarak da adlandırılmış. Köprü Erfurt kentinin en turistik yerlerinden biri. Günümüzde köprü üstündeki yapılarda 80 kişi ikamet ediyor. 1975 yılından beri düzenli olarak köprü festivali düzenleniyor.

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Vecchio Köprüsü - Floransa, İtalya

Arno Nehri’ni bir kolye edası ile süsleyen köprülerden en güzeli olan Vecchio, Floransa temalı fotoğrafların olmazsa olmazı olarak karşımıza çıkıyor. Gecesi ayrı, gündüzü apayrı bir bir romantizme sahip köprünün üzerindeki karşılıklı dükkanlar da fantastik bir görüntü oluşturuyor. Köprünün bir özelliği daha var. Medici ailesi Pitti Sarayı’na sahip olduktan sonra halka görünmeden geçiş için saraylar arası bir yol yaptırmış. Vecchio Köprüsü’nün üstünden devam eden koridora dikkat edin. Bu kapalı koridor iki malikaneyi birbirine bağlayan bir koridor. Birçok kişinin favori kenti olan Floransa’nın sahip olduğu en güzel yapı Vecchio olsa gerek.

Rialto Köprüsü - Venedik, İtalya

Dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan İtalya’nın simge şehirlerinden Venedik, koruma amacıyla, akarsuların yönlerinin değiştirilmesi ile adalardan oluşan bir kente dönüşmüş. Özellikle kış aylarında suların yükselmesi ile kentin birçok noktasını su basıyor.

Venedik’i iki büyük parçaya bölen kanalın adı Büyük Kanal. Venedik kanalları üzerinde sayısız köprü bulunuyor. Antonio de Ponte tarafından, tek kemerli olarak 1591 senesinde inşa edilen Rialto Köprüsü’nün üzerinde ise alışveriş dükkanları bulunuyor. Romantizmin önemli duraklarından biri olan Venedik’in en güzel köprüsünün büyük kanala bakan güzel bir manzarası da bulunuyor.

Kaynak: Brandlifemag (Yazan: Cengiz Selçuk)

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