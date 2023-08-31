Çarşılarıyla ünlü köprüler

Pulteney Köprüsü - Bath, İngiltere

Bath, İngiltere’nin güney batı bölgesinde bulunan tarihi bir şehir. Avon Nehri üzerine inşa edilmiş olan tarihi köprünün üzerinde karşılıklı birbirine bakan dükkanlar bulunuyor. 17. yüzyılda Bath kentini genişletmek üzere Avon Nehri’nin diğer yakasının da kullanılmaya karar verilmesi ile yapılan Pulteney Köprüsü, 1744 senesinde Robert Adam tarafından palladyan şekilde tasarlanmış. 45 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindeki köprü hepsi eşit açıklığa sahip üç segmental kemerin üzerine oturuyor. 2012 yapımı Sefiller isimli filmin bazı sahneleri köprü üzerinde filme alınmış.

Kramer Köprüsü - Erfurt, Almanya

Almanya’nın Leipzig kentine yakın bir lokasyonda yer alan Kramer Köprüsü (Krämerbrücke) üzerinde yer alan dükkanların yanı sıra bu binalarda insanların yaşaması ile de ünlü. Gera Nehri üzerine 1325 yılında inşa edilen taş köprü kalker ve kumtaşından yapılmış. Altı görünür kemeri olan 79 metre uzunluğundaki köprü ilk inşa edildiğinde, her iki ucunda kiliseler bulunsa da, günümüzde sadece doğu ucundaki Ägidien kilisesi varlığını sürdürüyor. Köprü, uzunluğu sebebiyle Avrupa’da üzerinde binaların yer aldığı en uzun köprü ünvanını taşıyor. İlk yapıldığı dönemlerde mal ticareti için taş köprünün üzerine ahşap tezgahlar yapıldığı için köprü ‘Tüccar Köprüsü’ olarak da adlandırılmış. Köprü Erfurt kentinin en turistik yerlerinden biri. Günümüzde köprü üstündeki yapılarda 80 kişi ikamet ediyor. 1975 yılından beri düzenli olarak köprü festivali düzenleniyor.