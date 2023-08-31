Çarşılarıyla ünlü köprüler

Vecchio Köprüsü - Floransa, İtalya
Arno Nehri’ni bir kolye edası ile süsleyen köprülerden en güzeli olan Vecchio, Floransa temalı fotoğrafların olmazsa olmazı olarak karşımıza çıkıyor. Gecesi ayrı, gündüzü apayrı bir bir romantizme sahip köprünün üzerindeki karşılıklı dükkanlar da fantastik bir görüntü oluşturuyor. Köprünün bir özelliği daha var. Medici ailesi Pitti Sarayı’na sahip olduktan sonra halka görünmeden geçiş için saraylar arası bir yol yaptırmış. Vecchio Köprüsü’nün üstünden devam eden koridora dikkat edin. Bu kapalı koridor iki malikaneyi birbirine bağlayan bir koridor. Birçok kişinin favori kenti olan Floransa’nın sahip olduğu en güzel yapı Vecchio olsa gerek.
Rialto Köprüsü - Venedik, İtalya
Dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan İtalya’nın simge şehirlerinden Venedik, koruma amacıyla, akarsuların yönlerinin değiştirilmesi ile adalardan oluşan bir kente dönüşmüş. Özellikle kış aylarında suların yükselmesi ile kentin birçok noktasını su basıyor.
Venedik’i iki büyük parçaya bölen kanalın adı Büyük Kanal. Venedik kanalları üzerinde sayısız köprü bulunuyor. Antonio de Ponte tarafından, tek kemerli olarak 1591 senesinde inşa edilen Rialto Köprüsü’nün üzerinde ise alışveriş dükkanları bulunuyor. Romantizmin önemli duraklarından biri olan Venedik’in en güzel köprüsünün büyük kanala bakan güzel bir manzarası da bulunuyor.
Kaynak: Brandlifemag (Yazan: Cengiz Selçuk)