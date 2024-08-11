Çavuştepe Kalesi'nde dış surlara açılan yeni bir koridor bulundu
Van'da, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan yeni bir koridor ortaya çıkarıldı.
Gürpınar ilçesinde, Urartu Krallığı'nın en parlak döneminde yaptırılan Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda yeni yapılar tespit edildi.