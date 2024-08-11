Çavuştepe Kalesi'nde dış surlara açılan yeni bir koridor bulundu

"BU GİRİŞ İNŞALLAH BİZİ ATÖLYELERE GÖTÜRECEK"

Prof. Dr. Çavuşoğlu ise iç kale ile dış surlar arasındaki bağlantıyı bulmak için uzun zamandır çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Koridorun devamında yeni mekanların ortaya çıkmasını beklediklerini anlatan Çavuşoğlu, "Bu seneki kazılarda bu bağlantıyı sağlayan giriş veya koridoru bulduk. Bizim için önemli bir bulgu çünkü bu giriş, iç mekanlar ile dış mekanlar arasındaki geçişi sağlıyor." diye konuştu.