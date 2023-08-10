Cenevre'nin merkezindeki doğa harikası: İngiliz Bahçesi

"BİR YANDA GÖL MANZARASINI İZLERKEN DİĞER YANDA YEMEĞİNİZİ YİYEBİLİYORSUNUZ"

Parkı ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Serpil Arkan, ilk kez Cenevre'ye geldiğini ve İngiliz Bahçesi'nin temiz ve bakımlı olmasından çok etkilendiğini söyledi.

Arkan, özellikle buraya özgü Çiçek Saati'ni çok beğendiğini kaydetti.

Fransa'dan gelen Emma Breart da ilk kez ziyaret ettiği İngiliz Bahçesi için "Bir yanda göl manzarasını izlerken diğer yanda yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Parkın girişindeki Çiçek Saati benim için en ilgi çeken nesne oldu. Turist olarak şehrin merkezinde arabaların olmadığı böyle bir alanda yürüyüş yapmak etkileyici" dedi.