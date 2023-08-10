Cenevre'nin merkezindeki doğa harikası: İngiliz Bahçesi
Cenevre'nin en işlek bölgelerinden birinde bulunan İngiliz Bahçesi, İsviçrelilere ve turistlere şehrin merkezinde nefes aldırıyor.
Cenevre şehrinin en merkezi yerinde ve Leman Gölü'nün kıyısında bulunan İngiliz Bahçesi, 1855 yılında gölden kazanılan arsa üzerine kuruldu.
İngiliz bahçeleri modeline göre düzenlenen ve bu haliyle ün yapan şehir parkı,1862'de bitişiğinde Mont-Blanc Köprüsü'nün inşa edilmesinin ardından genişletildi ve yeni halini alması için restorasyondan geçirildi.
Bahçe, 1870-1871 yıllarında Eaux-Vives bölgesinin genişletilmesi dolayısıyla yeniden büyütüldü.