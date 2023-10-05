Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor
Gaziantep'te, "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere dünyaca ünlü birçok esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'nde sonbahar yoğunluğu yaşanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle müze 74 gün kapalı kalmıştı.
Gaziantep'te, "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere dünyaca ünlü birçok esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesinde sonbahar yoğunluğu yaşanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan müze, en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor.
"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne sahip müzede, sonbaharda artan GAP turları nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.