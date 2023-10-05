Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor

"İLGİ TEKRAR YOĞUN ŞEKİLDE ZEUGMA'YA DÖNÜYOR"

"Hatta 1,5 günde yaklaşık 2 bin 200 kişi... Bu rakam geçen yılın aynı dönemine ulaştığımızı gösteriyor. İlgi tekrar yoğun şekilde Zeugma'ya dönüyor. Bu sene kapalı kaldığımız dönemler de dahil olmak üzere 128 bin ziyaretçiye ulaştık. Hedefimiz 750 binli rakamlardı ama bu senenin sonunda inşallah 250 binli rakamları tekrar göreceğiz. 2024 yılında olağanüstü afetler olmadığı sürece ziyaretçi sayısını katlaya katlaya gideceğiz."