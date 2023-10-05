Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor

Gaziantep'te, "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere dünyaca ünlü birçok esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'nde sonbahar yoğunluğu yaşanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle müze 74 gün kapalı kalmıştı.

Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor - 1

Gaziantep'te, "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere dünyaca ünlü birçok esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesinde sonbahar yoğunluğu yaşanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan müze, en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne sahip müzede, sonbaharda artan GAP turları nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor - 2

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, 1990'lı yıllarda Zeugma Antik Kenti'nde kurtarma kazılarında çıkan eserlerin Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini söyledi.

Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor - 3

Zeugma Mozaik Müzesinin 2011 yılında açıldığını belirten Çomak, "Mozaiklerimiz 13 farklı renk skalasına sahip. Roma döneminin mozaik sanatçıları tarafından yapılan 3 boyutlu mozaikler yer alıyor. Müzemizde, uluslararası platformda bilinen Çingene Kızı mozaiğinin dışında Okeanos, Tethys, Afrodit'in doğuşu gibi Roma ve Yunan mitolojisine konu olmuş ve özellikle cam tesseraların (küp) kullanıldığı çok önemli mozaikler yer alıyor. Müzemizdeki bu eserler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor" diye konuştu.

Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor - 4

Müzede geçen yıl 440 bin kişiyi ağırladıklarını bildiren Çomak, bu yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle müzenin 74 gün kapalı kaldığını hatırlattı.

Sonbaharda turların yoğunlaştığını dile getiren Çomak, şöyle devam etti:

Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor - 5

"İLGİ TEKRAR YOĞUN ŞEKİLDE ZEUGMA'YA DÖNÜYOR"

"Hatta 1,5 günde yaklaşık 2 bin 200 kişi... Bu rakam geçen yılın aynı dönemine ulaştığımızı gösteriyor. İlgi tekrar yoğun şekilde Zeugma'ya dönüyor. Bu sene kapalı kaldığımız dönemler de dahil olmak üzere 128 bin ziyaretçiye ulaştık. Hedefimiz 750 binli rakamlardı ama bu senenin sonunda inşallah 250 binli rakamları tekrar göreceğiz. 2024 yılında olağanüstü afetler olmadığı sürece ziyaretçi sayısını katlaya katlaya gideceğiz."

Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor - 6
Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor - 7
Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor - 8
Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor - 9
Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor - 10
Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor - 11
Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor - 12
Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor - 13
Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor - 14
Çingene Kızı deprem yaralarını sarıyor - 15
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