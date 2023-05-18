Çölün İncisi: Dunhuang

Dunhuang’a 25 km mesafedeki Minsha Dağı’nın eteklerinde bulunan Mogao mağaralarında Budizm sanatının en seçkin örnekleri bulunuyor. Yapımı iki bin yıllık bir süreçte tamamlanan 492 mağaranın yer aldığı Mogao mağaraları Orta Asya medeniyetlerin bir arada olduğu eşsiz bir tarihi alan.
Dunhuang’a 5 kilometre mesafedeki Mingsha Dağı, çöl kumlarının yarattığı bir sanat eseri gibidir. Dağ mistik gün batımı ile görenleri kendine hayran bırakıyor.
Mingsha dağının eteklerindeki Yueya Gölü güzel bir kadının gözlerini hatırlatıyor. Çölün ortasında hilal şeklindeki bu mucizevi vaha turistlerin ve fotografseverlerin uğrak mekanı.
Yardang, çöldeki kayaların rüzgar ve yağmur tarafından aşındırılmasıyla oluşmuş bir milli park. 400 kilometrelik bu alanda ziyaretçiler tarafından deve, kuş, aslan ve peribacalarına benzetilen binlerce kaya var...
Parkta en dikkat çekici yerlerden biri de kayaların oyulmasıyla oluşan binalar, sokaklar ve mahallelerin yer aldığı hayalet kasaba.