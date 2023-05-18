Çölün İncisi: Dunhuang

Dunhuang, Çin’in kuzey batısındaki Gansu eyaletinde uçsuz bucaksız çöller arasında bir vaha olarak biliyor. 2 bin yıllık geçmişe sahip olan Dunhuang, eski İpek Yolu güzergahı üstünde bulunan önemli bir duraktı. Dunhuang çevresindeki kervansaraylar sayesinde farklı ülkelerin kültürlerinin kaynaştığı bir buluşma noktasıydı. Bu eşsiz kentin birbirinden güzel, mistik ve ilginç turistik mekanları keşfedilmeyi bekliyor.

Çölün İncisi: Dunhuang - 1

MOGAO MAĞARALARI

Dunhuang’a 25 km mesafedeki Minsha Dağı’nın eteklerinde bulunan Mogao mağaralarında Budizm sanatının en seçkin örnekleri bulunuyor. Yapımı iki bin yıllık bir süreçte tamamlanan 492 mağaranın yer aldığı Mogao mağaraları Orta Asya medeniyetlerin bir arada olduğu eşsiz bir tarihi alan.

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Çölün İncisi: Dunhuang - 2

MİNGSHA DAĞI

Dunhuang’a 5 kilometre mesafedeki Mingsha Dağı, çöl kumlarının yarattığı bir sanat eseri gibidir. Dağ mistik gün batımı ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Çölün İncisi: Dunhuang - 3

YUEYA GÖLÜ

Mingsha dağının eteklerindeki Yueya Gölü güzel bir kadının gözlerini hatırlatıyor. Çölün ortasında hilal şeklindeki bu mucizevi vaha turistlerin ve fotografseverlerin uğrak mekanı.

Çölün İncisi: Dunhuang - 4

YARDANG ULUSAL JEOPARKI

Yardang, çöldeki kayaların rüzgar ve yağmur tarafından aşındırılmasıyla oluşmuş bir milli park. 400 kilometrelik bu alanda ziyaretçiler tarafından deve, kuş, aslan ve peribacalarına benzetilen binlerce kaya var...

Çölün İncisi: Dunhuang - 5

ULUSAL PARKIN "HAYALET KASABASI"

Parkta en dikkat çekici yerlerden biri de kayaların oyulmasıyla oluşan binalar, sokaklar ve mahallelerin yer aldığı hayalet kasaba.

Çölün İncisi: Dunhuang - 6
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