Çölün İncisi: Dunhuang

MOGAO MAĞARALARI

Dunhuang’a 25 km mesafedeki Minsha Dağı’nın eteklerinde bulunan Mogao mağaralarında Budizm sanatının en seçkin örnekleri bulunuyor. Yapımı iki bin yıllık bir süreçte tamamlanan 492 mağaranın yer aldığı Mogao mağaraları Orta Asya medeniyetlerin bir arada olduğu eşsiz bir tarihi alan.