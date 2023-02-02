Dağ ceylanlarını 3 bin kişi doğal ortamında ziyaret etti

Merkezin bu anlamda geçen yıl ağırladığı 3 bin ziyaretçiyle doğa turizmine de ciddi katkı sağladığını belirten Akın, "Burası bir üretim merkezi, buranın amacı dağ ceylanının çoğaltılıp daha sonra yaşadığı alanlara salınması. Fakat zamanla şunu gördük; bu türe karşı insanların çok ciddi ilgi ve alakası oluştu. Yani emin olun hayvanat bahçesine gitse bu kadar ilgilerini çekmiyor" dedi.

İşte Şanlıurfa'daki dağ ceylanlarından görüntüler...