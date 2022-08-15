Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak

"GORDİON'DAKİ DUVARLARLA ÇOK BÜYÜK BENZERLİKLER OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Kazı Heyeti Başkanı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, surların ortaya çıkarılmasıyla Daskyleion'a turizm için biraz daha görsellik kazandırmak istediklerini söyledi.

İren, milattan önce 7. yüzyılda yapımına başlanılan surların örgüsünün zamanla farklılık gösterdiğini belirterek, "Duvar örgü tekniği zamanla biraz daha farklılaşıyor. Daha itinalı hale geliyor, bunun dışında kalan kısımlarda ise daha çok Orta Anadolu'da Friglerin başkenti olan Gordion'daki duvarlarla çok büyük benzerlikler olduğunu görüyoruz. Bu da benzer veya aynı ustaların bu duvarlarda kullanılmış olabileceği fikrini bize getiriyor" diye konuştu.