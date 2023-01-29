Definecilerin ortaya çıkardığı mozaikler Kapadokya'nın sanat tarihine ışık tutuyor

TURİST REHBERLERİ İÇİN EĞİTİM TURLARI DÜZENLENİYOR

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur da Sobesos'un Kapadokya'daki nadir özellikler barındıran tarihi yerleşim alanlarından olduğunu belirtti.

Genelde mozaiklerde, asırlar boyunca kendini gösteren afet ve diğer etkenler nedeniyle bozulma meydana geldiğini ancak Sobesos'taki kalıntıların bütün olarak bugüne ulaştığını aktaran Onur, şunları dile getirdi:

"Sobesos, tarihi kaynaklarda adı bilinen ama bulunamayan özel bir yer idi. 2002 yılında kaçak kazı çalışmalarında ortaya çıkıyor. Burada çok özel mozaiklerin olduğunu görüyoruz. Tabanına baktığımız zaman geometrik desenlerde daha çok renkli taşlar ve cam kullanıldığını görüyoruz. Geometrik desenlerde sivastika dediğimiz Hindistan kökenli bir desen ile Helenistik döneme ait mendereslerin büklüm büklüm akmasından esinlenerek yapılmış meander desenini görüyoruz. Bu, aşkı sembolize eder, başı ve sonu yoktur."