Deliklikaya Şelalesi'ni gören büyüleniyor! Nefes kesen manzara

Osman Demir, yaklaşık 10 yıldır Artvin’de bulunan doğal ve tarihi güzellikleri çekip tanıtmaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

"İlimizde oldukça fazla turistlik destinasyon var. Göller, şalaleler, mağaralar, kanyonlar, Zirveler, bunların yanında tarihi yapılarda var. Mümkün olduğu kadar bunları tanıtmaya çalışıyorum. Bugünde Murgul ilçemizi ziyaret ettik. Burada bulunan delikli kaya şelalesini çekimler yaptık çekimler büyük ilgi gördü. Fırsat buldukça Artvin’imizi tanıtmaya devam edeceğiz çünkü Artvin’i seviyoruz gereken önemi görmesini istiyoruz.”