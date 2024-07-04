Deliklikaya Şelalesi'ni gören büyüleniyor! Nefes kesen manzara
Artvin'in doğal güzelliklerinden biri olan Delikli kaya Şelalesi, bu kez sıra dışı bir drone gösterisine ev sahipliği yaptı. Drone pilotunun şelalenin önce içinden sonra da altından geçerek çektiği görüntüler büyük ilgi topladı.
Artvin’in Murgul ilçesine bağlı Başköy’de yüksekten akan suyun kayayı zamanla aşındırmasıyla ’yüzük’ şeklindeki delikli bir kaya içinden akmaya başlaması ile şelaleye bölge halkı tarafından ’Delikli Kaya’ ismi verilirken, şelale yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.