Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı

GÖLÜN BİLİNİRLİĞİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, göle Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerin gelmeye devam ettiğini söyledi. Yabancı turistlerin de göle ilgi gösterdiğini dile getiren Vural, "Gün geçtikçe gelen ziyaretçi sayımız artıyor. Hafta sonları zaman zaman günlük 5-10 bin civarında ziyaretçi gölümüze geliyor. Turlar, rotalarına Işıklı Gölü'nü de dahil ettiler. Önümüzdeki günlerde buradaki sayının katlanarak artacağını düşünüyoruz. Ona göre de altyapı çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.