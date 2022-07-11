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Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı

Haberler - Anadolu Ajansı | 11.07.2022 - 16:32 - Son Güncelleme : 11.07.2022 - 16:36

Pamukkale, Laodikya Antik Kenti, Kırmızı Su, Kaklık Mağarası gibi birçok doğal ve tarihi güzellikleri barındıran Denizli'deki Işıklı Gölü, nilüferlerin görüldüğü mayıs-temmuz döneminde yoğun ziyaretçi çekiyor.

Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 1

Pek çok doğal ve tarihi güzellikleri barındıran Denizli'de nilüferlerin süslediği Işıklı Gölü, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi topluyor.

Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 2

Kente 120 kilometre uzaklıktaki Çivril ilçesi sınırlarında bulunan Işıklı Gölü'nün yüzeyi, mayıs-temmuz döneminde su bitkisi nilüferlerle kaplanıyor.

Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 3

KAYIKLARLA GEZİYORLAR

Bu dönemde göle gelen ziyaretçiler, eşsiz manzarayı görme fırsatı buluyor. Ziyaretçiler, bir saatlik masalsı yolculuk vadeden kayıklarla da gölde unutamayacakları anlar yaşıyor.

Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 4

GÖLÜN BİLİNİRLİĞİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, göle Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerin gelmeye devam ettiğini söyledi. Yabancı turistlerin de göle ilgi gösterdiğini dile getiren Vural, "Gün geçtikçe gelen ziyaretçi sayımız artıyor. Hafta sonları zaman zaman günlük 5-10 bin civarında ziyaretçi gölümüze geliyor. Turlar, rotalarına Işıklı Gölü'nü de dahil ettiler. Önümüzdeki günlerde buradaki sayının katlanarak artacağını düşünüyoruz. Ona göre de altyapı çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 5

TALEP ARTIYOR

Beydilli Mahallesi muhtarı ve göldeki gezi kayıklarından sorumlu Atilla Savran ise turların 20 Mayıs'ta başladığını ve inanılmaz bir talebin olduğunu söyledi.

İşte Işıklı Gölü'nden nilüfer manzaraları...

Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 6
Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 7
Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 8
Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 9
Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 10
Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 11
Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 12
Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 13
Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 14
Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 15
Denizli'deki Işıklı Gölü'nde nilüfer mevsimi başladı - 16

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