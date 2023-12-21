Diyarbakır surlarındaki 70 burç restore edildi
Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin 799 metre uzunluğundaki surlarda, 'Diriliş' sloganıyla 3 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında, ayakta kalan 98 burcun 70'inde çalışmalar tamamlandı.
UNESCO Dünya Kültürü Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin 799 metre uzunluğundaki ve bugüne kadar bilinen 101 burcundan da 98'i ayakta kalan Diyarbakır surlarında 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından, Valilik desteği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın finansıyla restorasyon çalışmaları başlatıldı.