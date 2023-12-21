Diyarbakır surlarındaki 70 burç restore edildi

Sur içi bölgesinde Diyarbakır'ın tarihi mimarisine uygun 347 yapıda da restorasyon çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Çiftçi, "Yine surların hem içerisinde hem dışında hem de bitişiğinde yapılan kaçak yapıların ortada kaldırılması noktasında bir çalışma yapıldı. Benusen Mahallesi başta olmak üzere surları işgal eden tüm evlerin kamulaştırılarak yıkılması sağlandı, yeşil alan olarak kavuşturulmuş oldu. Dolayısıyla surların hem önü hem de dışının etrafı açılmış oldu. 360 derece rahatlıkla gezilebilecek bir formasyona kavuşturulmuş oldu. Restorasyon çalışmalarının bitiminde surların aydınlatılmasıyla ilgili bir çalışma yürütülüyor. Rahatlıkla her yerden görülebilecek ve ihtişamını ortaya çıkaracak bir çalışma da devam ediyor. Sur içerisinde de Diyarbakır'ın sivil mimarisine de uygun 347 yapının restorasyonu da devam ediyor. Hem surların hem de içerisindeki tescilli yapıların, tarihi eserlerin restorasyonuyla beraber tarihi bir fonksiyonuna bürünmüş olacak" dedi.

İşte Diyarbakır surlarından görüntüler...