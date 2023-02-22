Diyarbakır'da tespit yapılan 606 tescilli yapıdan 4'ü ağır, 30'u ise orta hasarlı

Zarar gören tarihi yapılar arasında UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nın yanı sıra surlar üzerinde bulunan en büyük ve en eski burç olan Keçi Burcu, Akkoyunlular döneminde yaptırılan Şeyh Mutahhar Camisi'nin yekpare dört sütun üzerinde inşa edilen Dört Ayaklı Minare ile Parlı Safa Camisi de yer alıyor.