Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nde 1900 yıllık Mithras Tapınağı'nın anıtsal kapısına ulaşıldı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazılarda, Mithras dinine ait 1900 yıllık yer altı tapınağının anıtsal ana giriş kapısının yeri tespit edildi.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazılarda, Mithras dinine ait 1900 yıllık yer altı tapınağının anıtsal ana giriş kapısının yeri tespit edildi.
İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan Zerzevan Kalesi, kentin önemli turizm değerleri arasında yer alıyor.