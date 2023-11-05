Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nde 1900 yıllık Mithras Tapınağı'nın anıtsal kapısına ulaşıldı

"GÜN İÇERİSİNDE 10-15 TUR OTOBÜSÜ GELİYOR"

Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ise Diyarbakır ve çevresinin tarihine ışık tutan kalenin, yerli ve yabancı turistlerin de ziyareti açısından çok önemli bir noktada olduğunu aktardı.

"Zerzevan Kalesi, Türkiye'de gökyüzü gözlem etkinliğinin yapılabileceği en iyi 10 noktadan biri. Bir süre önce meteor yağmurunda vatandaşlarımızın buraya çok yoğun ilgisini gördük. Geleneksel hale gelen gökyüzü şenliklerinde de vatandaşlarımızın buraya ciddi ilgisi var" diyen Günlü, inşaat çalışmaları devam eden karşılama merkezinin de ziyaretçi sayısına çok ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.