Doğa tutkunlarının Tunceli'deki yeni rotası: Katır Gölleri

"BU COĞRAFYANIN GÜZELLİKLERİ GEZMEKLE BİTMİYOR"

Doğaseverlerden Nadir Bulut, Tunceli'nin mükemmel doğaya sahip olduğunu söyledi.

İldeki birçok güzelliğin halen keşfedilmediğini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Bölgede 9 buzul göl bulunuyor ve çok güzeller. Burada halen ilkbahar renkleri hakim olduğu için bitkiler ve çiçekler göllere ayrı bir güzellik katıyor. Tunceli'nin yaylalarına ve dağlarına ne zaman çıksam farklı güzelliklerle karşılaşıyorum. Bu coğrafyanın güzellikleri gezmekle bitmiyor."