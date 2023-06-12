Doğal güzellik zengini Bolu ziyaretçilerini mavi ve yeşilin ahengiyle ağırlıyor
Ev sahipliği yaptığı 147 gölet, 14 göl, 370 yayla ve tarihi yapılarıyla oluşturduğu doğallık denizinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bolu, yaz aylarında gelen ziyaretçilerine yeşilin ve mavinin tonlarında tatil keyfi sunuyor.
Yüzde 65'i ormanlarla kaplı, dört mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Bolu, Yedigöller ve Abant Gölü Milli Parkları, Gölcük, Beşpınarlar, Karagöl, Göksu, Sülüklü Göl, Sünnet Gölü tabiat parkları ve Seben Gölü ile yaylalarının yanı sıra daha keşfedilmemiş doğallıkları bünyesinde barındırıyor.