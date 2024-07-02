Doğaseverlerin yeni gözdesi: Kızılağaç Kanyonu



Eşi ve çocukları ile birlikte kanyona gelen Ahmet Nur Köse ise “Çok güzel bir doğası var, çok beğendim. Sosyal medyada gördük buranın fotoğraflarını ve çok beğendik. Kanyon suyu normalde serindir ama buranın suyu çok ılık, çok güzel ve çocuklar yüzüyor” şeklinde konuştu.