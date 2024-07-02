Doğaseverlerin yeni gözdesi: Kızılağaç Kanyonu
Muş'un doğal güzellikleri arasında yer alan Kızılağaç Kanyonu, son dönemde doğaseverlerin ve macera tutkunlarının uğradığı yerlerin başında geliyor.
Kızılağaç Kanyonu, etkileyici kaya oluşumları ve yeşilin bin bir tonunu barındıran bitki örtüsüyle görenleri kendine hayran bıraktırıyor.
Kanyon boyunca uzanan patika yollar, doğa tutkunlarına görsel bir şölen sunuyor. Akarsuyun serin suları ise yaz aylarında serinlemek isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor.