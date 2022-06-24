Doğaseverlerin yeni rotası Hakkari'nin Berçelan Yaylası, Cennet ve Cehennem Vadisi ve Seyithan Gölü

Haberler - Anadolu Ajansı | 24.06.2022 - 17:24
Son zamanlarda tur şirketleri aracılığıyla kafileler halinde Hakkari'ye giden ziyaretçiler, kar sularıyla oluşan göletlere, şelalelere, yüksek rakımda dört mevsimin aynı anda yaşandığı yaylalara ve tarihi mekanlara ilgi gösteriyor.
Kentteki tarihi Meydan Medresesi, Nehri Kayme Sarayı, 400 yıllık olduğu değerlendirilen taş evler gibi çok sayıda tarihi mekanı ziyaret eden turistler, yeşilin tüm tonlarının, rengarenk çiçeklerin ve kar kütlelerinin bir arada görülebildiği 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası, Cennet ve Cehennem Vadisi ile 3 bin 337 rakımlı Seyithan Gölü kenarında yürüyüş yaparak doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.
Tanıtım çalışmaları ve düzenlenen etkinlikler sayesinde her yıl ziyaretçi sayısı artan Hakkari'ye gelenler, kentin farklı bölgelerindeki el değmemiş güzellikleri keşfederek fotoğraflıyor.
Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, kentte turizmin sürekli geliştiğini, yerli ve yabancı turistlerin kente ilgisinin sürdüğünü söyledi.
Geçen yılın ilk 5 ayında 44 bin 142 olan konaklayan turist sayısının bu yılın aynı döneminde 56 bin 571'e çıktığını ifade eden Ağacanoğlu, özellikle yabancı turist sayında önemli artış olduğuna dikkati çekti.