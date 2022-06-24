Doğaseverlerin yeni rotası Hakkari'nin Berçelan Yaylası, Cennet ve Cehennem Vadisi ve Seyithan Gölü

Kentteki tarihi Meydan Medresesi, Nehri Kayme Sarayı, 400 yıllık olduğu değerlendirilen taş evler gibi çok sayıda tarihi mekanı ziyaret eden turistler, yeşilin tüm tonlarının, rengarenk çiçeklerin ve kar kütlelerinin bir arada görülebildiği 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası, Cennet ve Cehennem Vadisi ile 3 bin 337 rakımlı Seyithan Gölü kenarında yürüyüş yaparak doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.