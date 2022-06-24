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Doğaseverlerin yeni rotası Hakkari'nin Berçelan Yaylası, Cennet ve Cehennem Vadisi ve Seyithan Gölü

Haberler - Anadolu Ajansı | 24.06.2022 - 17:24

Hakkari kış aylarında kayak merkezi, yaz aylarında da tarihi ve doğal güzellikleriyle binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Meydan Medresesi, Nehri Kayme Sarayı, 400 yıllık olduğu değerlendirilen taş evler gibi çok sayıda tarihi mekanı ziyaret eden turistler, yeşilin tüm tonlarının, rengarenk çiçeklerin ve kar kütlelerinin bir arada görülebildiği 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası, Cennet ve Cehennem Vadisi ile 3 bin 337 rakımlı Seyithan Gölü kenarında yürüyüş yaparak doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

Doğaseverlerin yeni rotası Hakkari'nin Berçelan Yaylası, Cennet ve Cehennem Vadisi ve Seyithan Gölü - 1

Son zamanlarda tur şirketleri aracılığıyla kafileler halinde 'ye giden ziyaretçiler, kar sularıyla oluşan göletlere, şelalelere, yüksek rakımda dört mevsimin aynı anda yaşandığı yaylalara ve tarihi mekanlara ilgi gösteriyor.

Doğaseverlerin yeni rotası Hakkari'nin Berçelan Yaylası, Cennet ve Cehennem Vadisi ve Seyithan Gölü - 2

Kentteki tarihi Meydan Medresesi, Nehri Kayme Sarayı, 400 yıllık olduğu değerlendirilen taş evler gibi çok sayıda tarihi mekanı ziyaret eden turistler, yeşilin tüm tonlarının, rengarenk çiçeklerin ve kar kütlelerinin bir arada görülebildiği 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası, Cennet ve Cehennem Vadisi ile 3 bin 337 rakımlı Seyithan Gölü kenarında yürüyüş yaparak doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.

Doğaseverlerin yeni rotası Hakkari'nin Berçelan Yaylası, Cennet ve Cehennem Vadisi ve Seyithan Gölü - 3

Tanıtım çalışmaları ve düzenlenen etkinlikler sayesinde her yıl ziyaretçi sayısı artan Hakkari'ye gelenler, kentin farklı bölgelerindeki el değmemiş güzellikleri keşfederek fotoğraflıyor.

Doğaseverlerin yeni rotası Hakkari'nin Berçelan Yaylası, Cennet ve Cehennem Vadisi ve Seyithan Gölü - 4

Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, kentte turizmin sürekli geliştiğini, yerli ve yabancı turistlerin kente ilgisinin sürdüğünü söyledi. 

Doğaseverlerin yeni rotası Hakkari'nin Berçelan Yaylası, Cennet ve Cehennem Vadisi ve Seyithan Gölü - 5

Geçen yılın ilk 5 ayında 44 bin 142 olan konaklayan turist sayısının bu yılın aynı döneminde 56 bin 571'e çıktığını ifade eden Ağacanoğlu, özellikle yabancı turist sayında önemli artış olduğuna dikkati çekti.

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