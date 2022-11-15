Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilen su altı mağarası görüntülendi

Mağaranın son 2 yılda tüm dalış okullarının ve dalgıçların adresi haline geldiğini aktaran Ceylan, "Geçmişte karada olan ve sonrasında su altında kaldığına inandığımız mağara, dalıcılar için muhteşem bir ambiyansa sahip. İç galerilerdeki sarkıtlar, dikitler, tünel ve hava ciğerleri kapalı mahal dalışlarını seven dalıcıların görmesi gereken bir lokasyon. En muhteşem kısım, çıkıştaki mavi ışık ve kum piramidi. Çok sayıdaki mağara ve büyükçe kovuklarla Büyük Mağara adrenalin dolu dalışların Türkiye'deki 'Nirvana'sı" dedi.