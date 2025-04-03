Doğu Karadeniz'in saklı cenneti: Tepeli karabatak kuşları bu adaya yuva yapıyor

Malatyalı olan ancak İstanbul’dan gelen öğretmen Gülşah Gültekin, "Karadeniz’e ilk defa geliyorum ama çok beğendim. Yeşili ve doğası çok güzel. Yeni gelmeme rağmen çok beğendim, daha çok gezeceğimiz yerler var" diye konuştu.