Doğu Karadeniz'in saklı cenneti: Tepeli karabatak kuşları bu adaya yuva yapıyor
Türkiye’de, tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir bölgeden biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.
Zemini doğal taşlarla kaplanarak oluşturulan seyir terasına yerleştirilen ada için seyir dürbünleri, ziyaretçilerin kuş gözlemi yapmasına imkan sağlıyor. Ramazan Bayramı tatilinde adayı gözlemlemek için il dışından gelenler dahi oluyor.