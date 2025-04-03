Doğu Karadeniz'in saklı cenneti: Tepeli karabatak kuşları bu adaya yuva yapıyor

Türkiye’de, tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir bölgeden biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Doğu Karadeniz'in saklı cenneti: Tepeli karabatak kuşları bu adaya yuva yapıyor - 1

Zemini doğal taşlarla kaplanarak oluşturulan seyir terasına yerleştirilen ada için seyir dürbünleri, ziyaretçilerin kuş gözlemi yapmasına imkan sağlıyor. Ramazan Bayramı tatilinde adayı gözlemlemek için il dışından gelenler dahi oluyor.

N-LIFE HABERLERİ

Doğu Karadeniz'in saklı cenneti: Tepeli karabatak kuşları bu adaya yuva yapıyor - 2

''GELDİĞİMİZE DEĞDİ''

Çorum’dan gelen ve Karadeniz ziyaretleri kapsamında Hoynat Adası’nı ziyaret ettiklerini belirten Ayten Tonoğlu, "İlk defa geldim ve gerçekten çok güzel. Karadeniz’i hiç bu şekilde güzel bilmezdim, kesinlikle geldiğimize değdi'' dedi.

Doğu Karadeniz'in saklı cenneti: Tepeli karabatak kuşları bu adaya yuva yapıyor - 3

Malatyalı olan ancak İstanbul’dan gelen öğretmen Gülşah Gültekin, "Karadeniz’e ilk defa geliyorum ama çok beğendim. Yeşili ve doğası çok güzel. Yeni gelmeme rağmen çok beğendim, daha çok gezeceğimiz yerler var" diye konuştu.

Doğu Karadeniz'in saklı cenneti: Tepeli karabatak kuşları bu adaya yuva yapıyor - 4

Nesrin Türkkan isimli öğretmen de doğa ile iç içe olmanın kendisi içi çok önemli olduğunu ifade ederek, "Uzun zamandan bu yana Perşembe sahil yolunu kullanmamıştım. Sakin şehir olmanın gerçekten hakkını veriyor. Daha önce 2019 yılında buraya gelmiş ve burada fotoğraf çekinmiştim. O zaman bu kadar gelişmiş değildi'' şeklinde konuştu.

Doğu Karadeniz'in saklı cenneti: Tepeli karabatak kuşları bu adaya yuva yapıyor - 5
Doğu Karadeniz'in saklı cenneti: Tepeli karabatak kuşları bu adaya yuva yapıyor - 6
Doğu Karadeniz'in saklı cenneti: Tepeli karabatak kuşları bu adaya yuva yapıyor - 7
DAHA FAZLA GÖSTER