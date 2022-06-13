Doğunun gizli denizi Hazar: Sıcaktan bunalan akın etti

Haberler - İHA | 13.06.2022 - 10:59
Türkiye’de derinliği ile ilk sıralarda yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölü'nün kıyıları sıcak havaların etkisiyle tatilcilerin akınına uğradı.
Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Bitlis, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih etti. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilerin gözde mekanı oldu.
Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü'nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanıyor.
Batman’dan geldiğini kaydeden vatandaşlardan Nedim Boğuş, “Burası serinlemek için çok güzel bir yer. Bölge insanının misafirperver olduğunu bildiğimiz için buraya geldik. Herkesi Hazar Gölü'ne gelmeye davet ediyorum. Batman sıcaklıkları 45 dereceye falan yakındı. Burası oraya göre biraz daha serin" diye konuştu.
Havaların ısınmasıyla birlikte izin günlerinde arkadaşlarıyla Sivrice ilçesine geldiklerini aktaran vatandaşlardan Muhammet Orman, "İzin günümüzü burada yüzerek geçirmek istedik. Herkesin gelip burayı görmesini isteriz. Hazar Gölü'müz turizm açısından gayet güzel bir konumda. Çevre illerden arkadaşlar buraya yüzmeye gelmişler ve gayet de güzel bir şekilde eğleniyorlar" şeklinde konuştu.