Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı

Osmanlı döneminin simge yapılarından Dolmabahçe Sarayı, 7 Haziran 1856'da kullanılmaya başladı.

Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 1

Osmanlı döneminin simge yapılarından Dolmabahçe Sarayı, 7 Haziran 1856'da kullanılmaya başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 2

Sarayda, 1856'dan itibaren sırasıyla Sultan Abdülmecid (1839-1861), Sultan Abdülaziz (1861-1876), Sultan V. Murad (1876), Sultan II. Abdülhamid (1876-1909), Sultan V. Mehmed Reşad (1909-1918) ve Sultan VI. Mehmed Vahdettin (1918-1922) ile son Halife Abdülmecid (1922-1924) yaşadı.

Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 3

Mimarisiyle de yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken saray, Osmanlı padişahlarına tanıklık eden kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 4

İşte Dolmabahçe Sarayı'ndan kareler...

Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 5
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 6
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 7
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 8
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 9
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 10
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 11
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 12
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 13
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 14
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 15
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 16
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 17
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 18
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 19
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 20
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 21
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 22
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 23
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 24
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 25
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 26
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 27
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 28
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 29
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 30
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 31
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 32
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 33
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 34
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 35
Dolmabahçe Sarayı'nın kullanıma açılışının 167'nci yılı - 36
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