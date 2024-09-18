Domuztepe'de 7 bin 450 yıllık 3 silo ve damga mühürler bulundu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 7 bin 450 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen 3 metre çapında tek sıra taş temelli üç silo kalıntısı ile damga mühürler bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin ve ekibi tarafından Kelibişler Mahallesi kırsalındaki höyükte yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki kısmı tamamlandı.