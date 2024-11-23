Dünya Turizm Örgütü, dünyanın en iyi köylerini seçti! Listede Türkiye'den bir köy de var
Torosların zirvesinde bulunan ve 7 yıllık üzüm festivali geleneğiyle Dünya Turizm Örgütü tarafından '2024 Dünyanın En İyi Turizm Köyü' seçilen Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana köyü, misafirlerini bekliyor.
Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Turizm Örgütü'nün kültür ve gelenekleri koruyan, çeşitliliği kutlayan ve biyolojik çeşitliliği güvence altına alan dünya köylerini öne çıkarmak için 2021 yılında başlattığı Dünya Turizm Köyü Listesi'nin, 2024 sonuçları açıklandı.