Dünya Turizm Örgütü, dünyanın en iyi köylerini seçti! Listede Türkiye'den bir köy de var

''EN ESKİ EV 400 YILLIK''

Özgüven Vakfı olarak bu bölgeyi kalkındırmak için son on yıldır bu bölgeyi turizm destinasyonu haline getirdiklerini ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin geldiğini söyleyen Özgüven, “Bölgemiz düğmeli evleri ile meşhurdur. Baktığımız zaman düğmeli evler Yörük kültüründen gelen harçsız, tamamen yığma taştan yapılmış ve sedir ağacından oluşma bir iskelet yapısına, kitleme mekanizmasına sahip evlerdir. Bu kitleme mekanizmasından dolayı bunlara düğmeli evler denmiş. Köyümüzde bu evlerden 300 civarındadır. Bu kültür 850 yıllık bir tarihe sahiptir. Ormana'da en eski ev 400 yıllıktır. Ormanada ortalama evler ise 300 yıllıktır. Ayrıca kökleri Osmanlı Sipahi ocağına uzanan Eynif Ovasında yılkı atları, tarihi İpek Yolu güzergahında olmamız gibi tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerimiz ile doludur” diye konuştu