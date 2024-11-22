Dünyada eşi benzeri yok! Adıyaman'da yüzen adaların kurtarılması için düğmeye basıldı

Adıyaman'da rüzgar ve değişken su seviyesinin etkisiyle sürekli yer değiştiren ve dünyada benzerine çok az rastlanan Çelikhan Yüzen Adaların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kıyıya vuran yüzen adalar, yüzdürülerek baraj ortasında sabitlenecek.

Dünyada eşi benzeri yok! Adıyaman'da yüzen adaların kurtarılması için düğmeye basıldı - 1

Adıyaman Üniversitesi'nde farklı disiplinlerde çalışan akademisyenler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü uzmanları, 2 bin ile 3 bin yılda oluşan doğa harikası yüzen adaları kurtarmak için hazırlanan projeyi uygulamaya koydu.

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Dünyada eşi benzeri yok! Adıyaman'da yüzen adaların kurtarılması için düğmeye basıldı - 2

Adıyaman Üniversitesi ve Çelikhan Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.

Dünyada eşi benzeri yok! Adıyaman'da yüzen adaların kurtarılması için düğmeye basıldı - 3

Bakanlığın 3 milyon 600 TL finansman desteği sağladığı pojenin çalışmaları çevreye zarar vermeyecek üst düzey özel yapım malzemelerin alımı ile başladı.

Dünyada eşi benzeri yok! Adıyaman'da yüzen adaların kurtarılması için düğmeye basıldı - 4

Çevre dostu özel karışımla üretilen beton bloklar, çelik halatlar ve zincirler alındı. Barajda su seviyesinin yükselmesiyle çalışmalar başlayacak.

Dünyada eşi benzeri yok! Adıyaman'da yüzen adaların kurtarılması için düğmeye basıldı - 5

DÜNYADA EŞİ BENZERİ BULUNMUYOR

Çelikhan Çat Barajı'nda bulunan tescilli tabiat varlığı yüzen adalar, yıllar geçtikte rüzgarın etkisi ve su seviyesinin düşmesiyle kıyıya vurdu. 20-30 yıl öncesine kadar 100 dekardan fazla olan yüzen adaların sadece 2 dekarı suda kalırken, diğerleri kıyıya vurdu. Şu an irili ufaklı yaklaşık 15 adet ada suda yüzmeye devam ediyor.

Su yüzeyinde birçok bitki kalıntısının bir araya gelerek oluşturduğu yüzen adaların büyüklüğü ve sayısı bakımından dünyada eşi benzeri bulunmuyor. Büyüklüğü 50 ile 500 metrekare arasında, kalınlığı 3 ile 5 metre arasında değişen doğa harikası yüzen adalar ayrıca doğa dostu olarak biliniyor.

Dünyada eşi benzeri yok! Adıyaman'da yüzen adaların kurtarılması için düğmeye basıldı - 6

YÜZEN ADALAR, ATMOSFERİ KORUYOR

Adaların içindeki organik karbonların atmosferdeki karbondioksitleri tuttuğu ve atmosferi koruduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Araştırmada, 50 metre çapında, 4 metre derinliğe sahip bir ada içinde bulunan organik karbonlar sayesinde, atmosferdeki 11 ton karbondioksitin hapsedildiği ve atmosferi koruduğu belirlendi. iklim değişikliği noktasında önemli bir tabiat varlığı olan yüzen adalar turizme kazandırılarak, bölgeyi de cazibe merkezi haline getirecek.

Dünyada eşi benzeri yok! Adıyaman'da yüzen adaların kurtarılması için düğmeye basıldı - 7

DOĞAYA ZARAR VERMEYEN BETON BLOKLAR KULLANILACAK

Söz konusu proje ile kıyıya vuran adalardan ilk etapta 300 metrekaresi barajın orta kısmında, su derinliğinin en yüksek olduğu bölgeye taşınacak. Su seviyesi yükselince belirlenen adalar yüzdürülecek. Taşıma işlemi yağışların ardından su seviyesinin en yüksek olduğu mayıs ayında yapılacak.

Adalar, özel malzemelerle yapılan ve doğaya zarar vermeyen beton bloklar ve çelik halatlarla rüzgarın etkisiyle kıyıya vurmasın diye sabitlenecek. Kurtarma gerçekleştikten sonra adalardaki gelişim yakından takip edilecek. Dünyada ilk defa doğal bir yüzen adayı kurtarmaya yönelik olan projenin başarılı olması halinde, kıyıdaki diğer yüzen adalar da aynı yöntemle yüzdürülerek gelecek binlerce yıl ekosistem hizmetlerini sürdürmesi sağlanacak.

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