Dünyada yeni yıl hazırlıkları ve Noel kutlamaları

Her yıl 25 Aralık’ta Hz. İsa’nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı Noel, dünya genelinde kent meydanlarında kutlandı.

Ayrıca, 2023 yılına hazırlıklar kapsamında meydanlara yapılan ışık süslemeleri de fotoğraflara yansıdı.