Dünyadaki en güçlü alışveriş caddeleri: İstiklal de listede

Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Cushman & Wakefield, "Dünya Geneli Ana Caddeler" raporunu yayımladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyadaki en güçlü alışveriş caddelerinde mağazaların son üç yıllık süreçte salgın ve ekonomik belirsizliğe rağmen güçlü bir direnç gösterdiğini ortaya koydu.
Üç yıl sonra yeniden yayımlanan raporda, Kovid-19 salgını ve arkasından gelen ekonomik belirsizlik, toplu kapanma, seyahat kısıtlamaları ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların perakende sektörünü durağanlığa itmesine karşın, müşterilerini yeni bir düzeyde anlayan ve onlarla oldukları yerde buluşup çok kanallı yöntemlere geçiş yapan markaların başarılı olarak geleceği yakaladığı vurgulandı.
Dünyanın en güçlü caddelerindeki en iyi kentsel perakende satış noktalarına odaklanılan raporda, salgın ve ekonomik belirsizliğe rağmen pandemi sonrasındaki 3 yıllık süreçte bu konumların çok güçlü bir direnç gösterdiğine işaret edildi.
Raporda dünya genelinde sınıfının en iyisi olan ve çoğu durumda lüks sektörlerle bağlantılı olan merkez noktalardaki birincil kiralar dikkate alındı.
Buna göre, kiralar bakımından dünyanın en pahalı destinasyonu New York'un Beşinci Caddesi olurken, Hong Kong'daki Tsim Sha Tsui ve Milano'daki Via Montenapoleone ikinci ve üçüncü olarak sıralandı.
Zirvede yer alan New York Beşinci Cadde'de kiralar metrekare için yıllık 21 bin 76 Euro iken, Tsim Sha Tsui'de 15 bin 134 Euro, Via Montenapoleone'de ise 14 bin 547 Euro oldu.
Bir önceki raporda üçüncü sırada yer alan Londra'nın New Bond Caddesi dördüncülüğe gerilerken Paris'teki Şanzelize Caddesi ise beşinci sırada yerini aldı.
New Bond Caddesi'nde metrekare için yıllık kiralamalar 14 bin 346 Euro iken Şanzelize Caddesi'nde ise metrekare başına yıllık ortalama 11 bin 69 Euro'dan kiralamalar yapılıyor.
Listede en büyük değişimleri yaşayanlar ise Oslo'daki Nedra Slottsgate ve Varşova'daki Nowy Swiat destinasyonları oldu. Bir önceki raporda 27'inci sırada yer alan Nedra Slottsgate 23'üncü basamağa yükselirken Nowy Swiat ise 32'ncilikten 36'ncılığa indi.
Dünya çapında 47 caddenin incelendiği araştırmada İstanbul'dan İstiklal Caddesi yer aldı.
47 ana cadde içerisinde listenin 30'uncu basamağında bulunan İstiklal Caddesi'nde yıllık ortalama metrekare başına kiralama tutarı 1.175 Euro olarak açıklandı.
Araştırmaya göre; Covid-19 döneminde İstiklal Caddesi'nde kiralar TL cinsinden yüzde 26'ya kadar düşüş gösterse de sonrasında çok net bir biçimde toparladı ve yıllık değişim yüzde 11 oldu.
İstiklal Caddesi, salgın öncesinde açıklanan bir önceki raporda da 30'ncu basamakta yer alıyordu.