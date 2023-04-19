Dünyadaki en güçlü alışveriş caddeleri: İstiklal de listede

Raporda dünya genelinde sınıfının en iyisi olan ve çoğu durumda lüks sektörlerle bağlantılı olan merkez noktalardaki birincil kiralar dikkate alındı.

Buna göre, kiralar bakımından dünyanın en pahalı destinasyonu New York'un Beşinci Caddesi olurken, Hong Kong'daki Tsim Sha Tsui ve Milano'daki Via Montenapoleone ikinci ve üçüncü olarak sıralandı.