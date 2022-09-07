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Dünyadaki son cennet: Endonezya Raja Ampat

Haberler - ntv.com.tr | 07.09.2022 - 07:03 - Son Güncelleme : 07.09.2022 - 07:05

Endonezya’nın Papua bölgesinde yer alan Raya Ambat, doğal güzellikleri ve ev sahipliği yaptığı canlı çeşitliliğiyle ‘Dünyanın son cennetlerinden biri’ olarak nitelendiriliyor.

Dünyadaki son cennet: Endonezya Raja Ampat - 1

Endonezya’nın batısında konumlanan Raja Ampat adlı bölge, CNN Travel tarafından ‘Dünyanın son cennetlerinden biri’ olarak tanımlandı. 

Dünyadaki son cennet: Endonezya Raja Ampat - 2

Papua bölgesinde bulunan Raja Ampat, barındırdığı biyolojik çeşitlilik ile dünyanın en zengin su altı dünyasını sunuyor.

Dünyadaki son cennet: Endonezya Raja Ampat - 3

Raja Ampat’ın koruma altına alınan bölgesi 4 milyon hektarlık bir alanı ve 1500 adayı içine alıyor.

Dünyadaki son cennet: Endonezya Raja Ampat - 4

1600 türden fazla balığa ev sahipliği yapan bölge, aynı zamanda dünyanın en zengin mercan kayalıklarına sahip.

Dünyadaki son cennet: Endonezya Raja Ampat - 5

20 yıl önce insanların bilinçsiz bir şekilde avlanması nedeniyle tahribata uğrayan bölge, bazı düzenlemelerin getirilmesiyle yeniden iyileşmeye başladı.

Dünyadaki son cennet: Endonezya Raja Ampat - 6

Küçük kabileler halinde yaşayan bölge halkının geçim kaynağı ise balıkçılık.

Dünyadaki son cennet: Endonezya Raja Ampat - 7

Raja Ampat'a gelen ziyaretçiler tüplü veya şnorkelle dalış yapabiliyor.

Dünyadaki son cennet: Endonezya Raja Ampat - 8

Bölgeye ulaşmak için Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gelmeli ve ardından aktarmalı uçuşlarla Sorong'a geçmelisiniz.

N-LIFE HABERLERİ

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