Dünyadaki son cennet: Endonezya Raja Ampat

Haberler - ntv.com.tr | 07.09.2022 - 07:03 - Son Güncelleme : 07.09.2022 - 07:05
Endonezya’nın batısında konumlanan Raja Ampat adlı bölge, CNN Travel tarafından ‘Dünyanın son cennetlerinden biri’ olarak tanımlandı.
Papua bölgesinde bulunan Raja Ampat, barındırdığı biyolojik çeşitlilik ile dünyanın en zengin su altı dünyasını sunuyor.
Raja Ampat’ın koruma altına alınan bölgesi 4 milyon hektarlık bir alanı ve 1500 adayı içine alıyor.
1600 türden fazla balığa ev sahipliği yapan bölge, aynı zamanda dünyanın en zengin mercan kayalıklarına sahip.
20 yıl önce insanların bilinçsiz bir şekilde avlanması nedeniyle tahribata uğrayan bölge, bazı düzenlemelerin getirilmesiyle yeniden iyileşmeye başladı.
Küçük kabileler halinde yaşayan bölge halkının geçim kaynağı ise balıkçılık.
Raja Ampat'a gelen ziyaretçiler tüplü veya şnorkelle dalış yapabiliyor.
Bölgeye ulaşmak için Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya gelmeli ve ardından aktarmalı uçuşlarla Sorong'a geçmelisiniz.