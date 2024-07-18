Dünyanın en "akıllı" 10 şehri
2024 Akıllı Şehir Endeksi açıklandı. Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü'nün (IMD) her yıl hazırladığı listede, her şehrin ekonomik ve teknolojik gücü ve bu faktörlerin yaşam kalitesini nasıl artırdığı ve toplumsal zorluklara nasıl çözüm sunduğu incelendi. İşte Akıllı Şehirler Endeksi'ne göre dünyanın en "akıllı" şehirleri...
AKILLI ŞEHİR NEDİR?
Küresel ısınma ve çevresel değişiklikler nedeniyle, ülkeler sürdürülebilir gelecek planlarında yeni zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Ancak bazı şehirler, uzun vadede daha yüksek bir yaşam kalitesi oluşturmak ve dünyanın geri kalanına rehberlik sağlayamak için "akıllı" çözümler üretiyor.
Bu girişimlerin ilerleyişini planlamaya yardımcı olmak için Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), her şehrin ekonomik ve teknolojik gücüne ve bu faktörlerin yaşam kalitesini nasıl artırdığına ve çözümler sunduğuna dayanarak dünyanın en akıllı şehirlerini bir araya getiriyor.