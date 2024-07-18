Dünyanın en "akıllı" 10 şehri

AKILLI ŞEHİR NEDİR?

Küresel ısınma ve çevresel değişiklikler nedeniyle, ülkeler sürdürülebilir gelecek planlarında yeni zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Ancak bazı şehirler, uzun vadede daha yüksek bir yaşam kalitesi oluşturmak ve dünyanın geri kalanına rehberlik sağlayamak için "akıllı" çözümler üretiyor.

Bu girişimlerin ilerleyişini planlamaya yardımcı olmak için Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), her şehrin ekonomik ve teknolojik gücüne ve bu faktörlerin yaşam kalitesini nasıl artırdığına ve çözümler sunduğuna dayanarak dünyanın en akıllı şehirlerini bir araya getiriyor.