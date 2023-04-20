Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof açıldı

Dünyanın en büyük ve en güzel lale bahçelerinden biri olarak tanınan Keukenhof, 1600'den fazla çiçek türüyle ziyaretçilerini bekliyor.

Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof açıldı - 1

Hollanda'da dünyanın en büyük lale bahçelerinden biri olarak bilinen Keukenhof, 74'üncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof açıldı - 2

Lalenin neredeyse her türüne ev sahipliği yapan Lisse kentindeki Keukenhof bahçesi, yılda bir milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof açıldı - 3

Bahçe, lalenin ömrünün kısalığından dolayı sadece 23 Mart ile 14 Mayıs arasında açık kalıyor. Laleler, en güzel şeklini nisan ayının ortasında alıyor.

Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof açıldı - 4

Dünyanın en büyük ve en güzel lale bahçelerinden biri olarak tanınan yaklaşık 32 hektar büyüklüğündeki Keukenhof'a bu yıl 40 bahçıvan, çoğu lale olmak üzere 1600'ü aşkın çeşitte 7 milyon çiçek ekti.

Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof açıldı - 5

7 binden fazla çim tohumunun ekildiği parkta 15 kilometrelik yürüyüş yolu bulunuyor.

Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof açıldı - 6

En çok fotoğrafı çekilen yerlerden biri olan bahçede çeşitli sergiler ve şovlar da düzenleniyor.

Keukenhof'un verilerine göre, ziyaretçilerin yüzde 80'i yabancı turistlerden oluşuyor.

Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof açıldı - 7

Bahçeyi Hollandalılardan sonra en çok Almanlar, İngilizler, Çinliler ve Amerikalılar ziyaret ediyor.

Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof açıldı - 8

Kraliyet ailesinin büyük destek verdiği bahçeyi, mayıs ortasına kadar farklı ülkelerden bir milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof açıldı - 9

Bir grup lale üreticisinin 1949'da ortak sergi açma fikriyle başlayan ve ilk defa 1950'de kurulan Keukenhof'u ilk yıl 236 bin kişi ziyaret etmişti.

Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof açıldı - 10

Keukenhof, aynı zamanda Hollandalı lale soğanı ve çiçek üreticilerinin ürünlerini sergilediği uluslararası platform özelliği de taşıyor.

Dünyanın en büyük lale bahçelerinden Keukenhof açıldı - 11

Her yıl yeniden tasarlanan Keukenhof bahçesinin tasarımcısı, moda trendlerinden ilham alıyor ve tasarımda katılımcıların isteklerini uyguluyor.

Ana vatanı Türkiye olmasına karşın Hollanda ile özdeşleşen lale, bu ülkenin ekonomisinde önemli bir yere sahip. Yılda 4 milyardan fazla lale soğanı eken Hollandalı üreticiler, bunların yarıya yakınını ihraç ediyor.

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