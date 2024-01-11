Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?)

İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet gösteren ikamet danışmanlığı firması Henley Partners, 2024 yılının dünyanın en güçlü pasaportlarını açıkladı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü pasaportları listesi...

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 1

Pasaportları vatandaşların vizesiz erişebildikleri destinasyon sayısına göre sıralayan Henley and Partners "dünyanın en güçlü pasaportları" listesini yayınladı. 2024 sıralamasında ilk 10'da ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri yer aldı.

Listenin son sıralarında 35 ve altı destinasyonla Yemen, Pakistan, Irak, Suriye ve Afganistan ülkeleri yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 2

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

10. İzlanda (185 destinasyon)

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 3

9. Letonya, Slovakya, Slovenya (186 destinasyon)

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 4

8. Estonya, Litvanya (187 destinasyon)

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 5

7. Kanada, Macaristan, ABD (188 destinasyon)

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 6

6. Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Polonya (189 destinasyon)

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 7

5. Yunanistan, Malta, İsviçre (190 destinasyon)

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 8

4. Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Birleşik Krallık (191 destinasyon)

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 9

3. Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda (192 destinasyon)

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 10

2. Finlandiya, İsveç, Güney Kore

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 11

Listede Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Singapur 194 destinasyon ile 1. sırada yer aldı.

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?) - 12

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Henley & Partners, araştırmasına göre Türkiye 118 destinasyonla 52. sırada. yer aldı.

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