Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?)

Pasaportları vatandaşların vizesiz erişebildikleri destinasyon sayısına göre sıralayan Henley and Partners "dünyanın en güçlü pasaportları" listesini yayınladı. 2024 sıralamasında ilk 10'da ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri yer aldı.

Listenin son sıralarında 35 ve altı destinasyonla Yemen, Pakistan, Irak, Suriye ve Afganistan ülkeleri yer aldı.