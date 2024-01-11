Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu (Türkiye kaçıncı sırada?)
İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet gösteren ikamet danışmanlığı firması Henley Partners, 2024 yılının dünyanın en güçlü pasaportlarını açıkladı. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü pasaportları listesi...
Pasaportları vatandaşların vizesiz erişebildikleri destinasyon sayısına göre sıralayan Henley and Partners "dünyanın en güçlü pasaportları" listesini yayınladı. 2024 sıralamasında ilk 10'da ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri yer aldı.
Listenin son sıralarında 35 ve altı destinasyonla Yemen, Pakistan, Irak, Suriye ve Afganistan ülkeleri yer aldı.