Dünyanın en güçlü turizm şehirleri açıklandı

İngiltere merkezli Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi, seyahatseverlerin en çok parayı nerede harcadığını görmek için 2022 yılına ait turizm verilerini analiz etti ve ortaya dünyanın en güçlü turizm şehirleri listesi çıkardı.

En güçlü turizm şehirlerinin genel listesi sadece müze biletlerini ve otel odalarını hesaba katmadı. Yerel yönetimler ile ulusal hükümetlerin ve işletmelerin bu şehirlere turizm açısından ne kadar yatırım yaptıklarını da dikkate aldı.

Listesinin en başında yer alan şehir, 2024 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Paris. Tesislerin yüzde 5'inden daha azı oyunlar için yeni inşa edilecek olsa da şehir yönetimi, dünyayı ağırlamaya hazırlanmalarına yardımcı olacak altyapı, güvenlik ve diğer önlemlere kaynak aktarıyor.

İşte, dünyanın en güçlü 10 turizm şehri...