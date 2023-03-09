Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede

Afrika'nın ıslak yağmur ormanlarından Latin Amerika'nın uçsuz bucaksız çöllerine, Orta Doğu'nun tarihi dokusundan Balkanlar'ın doğal güzelliklerine... Dünya, birbirinden muazzam ve gizemli birçok yere ev sahipliği yapıyor. Güzellik her ne kadar göreceli olsa da CNN Travel, dünyanın hatırlanmaya değer birçok yerini bir araya getirdi. İşte dünyanın en güzel yerleri...

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 1

Atacama Çölü, Şili

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 2

Bwindi Ormanı, Uganda

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 3

Ciudad Perdida, Kolombiya

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 4

Denali Ulusal Parkı, Alaska

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 5

Dominika

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 6

El Nido, Filipinler

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 7

Ha Long Bay, Vietnam

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 8

Horseshoe Bend, Arizona, ABD

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 9

Badlands, Güney Dakota, ABD

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 10

Kapadokya, Türkiye

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 11

Kata Tjuta, Avusturalya

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 12

Lake Bled, Slovenya

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 13

Lake District, Birleşik Krallık

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 14

Maldivler

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 15

Monteverde Cloud Forest Reserve, Kosta Rika

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 16

Monument Valley, Utah, ABD

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 17

Toubkal Dağı, Fas

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 18

Petra, Ürdün

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 19

Plitvice Lakes Ulusal Park, Hırvatistan

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 20

Positano, İtalya

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 21

Rotorua, Yeni Zelanda

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 22

Samburu, Kenya

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 23

Svalbard, Norveç

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 24

Vancouver Adaları, Kanada

Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede - 25

Zhangjiajie National Forest Park, China

N-LIFE HABERLERİ

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