Dünyanın en güzel yerleri seçildi: Türkiye de listede

Atacama Çölü, Şili
Bwindi Ormanı, Uganda
Ciudad Perdida, Kolombiya
Denali Ulusal Parkı, Alaska
Dominika
El Nido, Filipinler
Ha Long Bay, Vietnam
Horseshoe Bend, Arizona, ABD
Badlands, Güney Dakota, ABD
Kapadokya, Türkiye
Kata Tjuta, Avusturalya
Lake Bled, Slovenya
Lake District, Birleşik Krallık
Maldivler
Monteverde Cloud Forest Reserve, Kosta Rika
Monument Valley, Utah, ABD
Toubkal Dağı, Fas
Petra, Ürdün
Plitvice Lakes Ulusal Park, Hırvatistan
Positano, İtalya
Rotorua, Yeni Zelanda
Samburu, Kenya
Svalbard, Norveç
Vancouver Adaları, Kanada
Zhangjiajie National Forest Park, China