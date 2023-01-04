Dünyanın en ilginç asansör yolculukları

Mercedes-Benz Müzesi Asansörü - Stuttgart, Almanya

Elbette Mercedes-Benz Müzesi’nde görülmesi gereken pek çok efsanevi otomobil bulunuyor. Ama çıplak beton duvarlarda hareket eden fütüristik görünümlü asansörler de çok dikkat çekici. Bir uzay filminden fırlamış gibi görünen bu metal kapsül biçimli asansörlerin içinde olmak da çok keyifli, müzenin avlusundan onların hareket edişlerini izlemek de…