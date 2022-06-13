Dünyanın en iyi 37 şehri
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ntv.com.tr |
13.06.2022 - 14:33
Dünyanın en iyi şehirleri listesinde birinciliği San Fransisco aldı. Listede Türkiye'den de İstanbul yer buldu. İşte ünlü yeme-içme, seyahat ve eğlence dergisi Time Out'un şeçkisine göre dünyanın en iyi 37 şehri...
35- BUENOS AİRES / ARJANTİN
32- JOHANNESBURG / GÜNEY AFRİKA
30- ABU DABİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
29- BUDAPEŞTE / MACARİSTAN
26- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
15- MELBOURNE / AVUSTRALYA
3- MANCHESTER / İNGİLTERE