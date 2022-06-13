Dünyanın en iyi 37 şehri

Haberler - ntv.com.tr | 13.06.2022 - 14:33

Dünyanın en iyi şehirleri listesinde birinciliği San Fransisco aldı. Listede Türkiye'den de İstanbul yer buldu. İşte ünlü yeme-içme, seyahat ve eğlence dergisi Time Out'un şeçkisine göre dünyanın en iyi 37 şehri...

Dünyanın en iyi 37 şehri - 1

37- BANGKOK / TAYLAND

Dünyanın en iyi 37 şehri - 2

36- İSTANBUL / TÜRKİYE

Dünyanın en iyi 37 şehri - 3

35- BUENOS AİRES / ARJANTİN

Dünyanın en iyi 37 şehri - 4

34- MOSKOVA / RUSYA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 5

33- ROMA / İTALYA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 6

32- JOHANNESBURG / GÜNEY AFRİKA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 7

31- SAO PAULO / BREZİLYA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 8

30- ABU DABİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Dünyanın en iyi 37 şehri - 9

29- BUDAPEŞTE / MACARİSTAN

Dünyanın en iyi 37 şehri - 10

28- PARİS / FRANSA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 11

27- PEKİN / ÇİN

Dünyanın en iyi 37 şehri - 12

26- DUBAİ / BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Dünyanın en iyi 37 şehri - 13

25- MİAMİ / ABD

Dünyanın en iyi 37 şehri - 14

24- SİNGAPUR

Dünyanın en iyi 37 şehri - 15

23- MİLANO / İTALYA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 16

22- BOSTON / ABD

Dünyanın en iyi 37 şehri - 17

21- LİZBON / PORTEKİZ

Dünyanın en iyi 37 şehri - 18

20- HONG KONG

Dünyanın en iyi 37 şehri - 19

19- MEKSİKO / MEKSİKA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 20

18- MADRİD / İSPANYA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 21

17- ŞANGHAY / ÇİN

Dünyanın en iyi 37 şehri - 22

16- SİDNEY / AVUSTRALYA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 23

15- MELBOURNE / AVUSTRALYA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 24

14- BARCELONA / İSPANYA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 25

13- LONDRA / İNGİLTERE

Dünyanın en iyi 37 şehri - 26

12- CHICAGO / ABD

Dünyanın en iyi 37 şehri - 27

11- LOS ANGELES / ABD

Dünyanın en iyi 37 şehri - 28

10- TOKYO / JAPONYA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 29

9- PORTO / PORTEKİZ

Dünyanın en iyi 37 şehri - 30

8- TEL AVİV / İSRAİL

Dünyanın en iyi 37 şehri - 31

7- PRAG / ÇEKYA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 32

6- MONTREAL / KANADA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 33

5- NEW YORK / ABD

Dünyanın en iyi 37 şehri - 34

4- KOPENHAG / DANİMARKA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 35

3- MANCHESTER / İNGİLTERE

Dünyanın en iyi 37 şehri - 36

2- AMSTERDAM / HOLLANDA

Dünyanın en iyi 37 şehri - 37

1- SAN FRANSİSCO / ABD

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER