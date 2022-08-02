Dünyanın en iyi açık havuzları

Haberler - ntv.com.tr | 02.08.2022 - 10:15 - Son Güncelleme : 02.08.2022 - 10:23
"Havuz mu deniz mi?" ikilemini ortadan kaldıran açık havuzlar, son yıllarda değişen tasarımları ve kullanım amaçlarıyla farklı bir boyut kazandı. Northumbria Üniversitesi’nden Michael Wood, çok sevilmesine rağmen neden açık havuzların İngiltere’de bu kadar az olduğuna vurguda bulunmak için derin bir araştırma yaptı. BBC, bu kapsamda dünyanın en iyi açık havuzlarını derledi.
İzlanda’nın başkenti Reykjavik’teki “Mavi Lagün” adını suyun renginden alırken dünyanın en ünlü jeotermal kaplıcalarından biri sayılıyor.
Kral Edward dönemine ait mimarisi ile “Moseley Road Baths”, yapılan renovasyonlar sonucu bugünkü halini aldı.
“Cornwall's Jubilee Pool”, İngiltere'nin en geniş açık havuzlarından biri olma özelliği taşıyor.
ABD’de Teksas’ta bulunan ve yemyeşil doğa ile çevrelenen “Barton Kaynak Havuzu” doğal kaynaklardan beslense de yapay bir açık havuz.
Avusturalya’nın ünlü Bondi Plajı’nda konumlanan “The Iceberg Pool” okyanusa bakan manzarası ile türünün eşsiz örneklerinden.