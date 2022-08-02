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Dünyanın en iyi açık havuzları

Haberler - ntv.com.tr | 02.08.2022 - 10:15 - Son Güncelleme : 02.08.2022 - 10:23

Açık havuzlar, Avrupa’nın birçok ülkesinde lüks ve rahatlığın bir araya geldiği vahalar haline geldi. Son dönemde açık mekanlarda kurulan yapay veya doğal havuzlar ise oldukça revaçta. BBC, Avrupa’nın pek çok farklı bölgesindeki dünyanın en iyi açık havuzlarını açıkladı.

Dünyanın en iyi açık havuzları - 1

"Havuz mu deniz mi?" ikilemini ortadan kaldıran açık havuzlar, son yıllarda değişen tasarımları ve kullanım amaçlarıyla farklı bir boyut kazandı. Northumbria Üniversitesi’nden Michael Wood, çok sevilmesine rağmen neden açık havuzların İngiltere’de bu kadar az olduğuna vurguda bulunmak için derin bir araştırma yaptı. BBC, bu kapsamda dünyanın en iyi açık havuzlarını derledi.

Dünyanın en iyi açık havuzları - 2

İzlanda’nın başkenti Reykjavik’teki “Mavi Lagün” adını suyun renginden alırken dünyanın en ünlü jeotermal kaplıcalarından biri sayılıyor.

Dünyanın en iyi açık havuzları - 3

Kral Edward dönemine ait mimarisi ile “Moseley Road Baths”, yapılan renovasyonlar sonucu bugünkü halini aldı.

Dünyanın en iyi açık havuzları - 4

“Cornwall's Jubilee Pool”, İngiltere'nin en geniş açık havuzlarından biri olma özelliği taşıyor.

Dünyanın en iyi açık havuzları - 5

ABD’de Teksas’ta bulunan ve yemyeşil doğa ile çevrelenen “Barton Kaynak Havuzu” doğal kaynaklardan beslense de yapay bir açık havuz.

Dünyanın en iyi açık havuzları - 6

Avusturalya’nın ünlü Bondi Plajı’nda konumlanan “The Iceberg Pool” okyanusa bakan manzarası ile türünün eşsiz örneklerinden.

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