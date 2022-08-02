Dünyanın en iyi açık havuzları

"Havuz mu deniz mi?" ikilemini ortadan kaldıran açık havuzlar, son yıllarda değişen tasarımları ve kullanım amaçlarıyla farklı bir boyut kazandı. Northumbria Üniversitesi’nden Michael Wood, çok sevilmesine rağmen neden açık havuzların İngiltere’de bu kadar az olduğuna vurguda bulunmak için derin bir araştırma yaptı. BBC, bu kapsamda dünyanın en iyi açık havuzlarını derledi.