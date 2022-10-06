Dünyanın en iyi barları seçildi

En iyi barlar şehirleri olarak bilinen Londra ve New York'u bir kenara bırakın. Yeni bir kozmopolit kokteyl başkenti var artık. Dünyanın en iyi barı, Paradiso.
Listenin başında yer alan Akdeniz tarzı mekan, 2021'de 3 numaradaydı ve bu yıl, zirveye yerleşmeyi başardı.
İşte 2022'nin en iyi barları listesi...
25. Kumiko, Chicago
24. Tropic City, Bangkok
23. Satan's Whiskers, Londra
22. Attaboy, New York
21. Cafe La Trova, Miami
20. Baba au Rum, Atina
19. The Clumsies, Atina
18. Florería Atlántico, Buenos Aires
17. Coa, Hong Kong
16. Drink Kong, Roma
15. Salmon Guru, Madrid
14. Bangkok Social Club, Bangkok (Yeni Açılan Bar kategorisinin kazananı)
13. Hanky-Panky, Mexico City (Konukseverlik Sanatı kategorisinin kazananı)
12. Jigger & Pony, Singapore (Asya'nın en iyi barı)
11. Handshake Speakeasy, Mexico
10. Alquímico, Cartegena (Güney Amerika'nın en iyi barı)
9. Katana Kitten, New York
8. The Connaught Bar, Londra
7. Two Schmucks, Barselona
6. Double Chicken Please, New York (En Yüksek Yeni Giriş kategorisi kazananı)
5. Little Red Door, Paris (Sürdürülebilir Bar kategorisi kazananı)
4. Licorería Limantour, Mexico (Kuzey Amerika'nın en iyi barı)
3. Sips, Barselona (Yükselişe Geçen Bar kategorisi kazananı)
2. Tayēr + Elementary, Londra
1. Paradiso, Barselona (Fotoğraftaki bar)