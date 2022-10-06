Dünyanın en iyi barları seçildi

2009'dan bu yana belirlenen Dünyanın En İyi 50 Barı listesi güncellendi. 2022'de dünyanın en iyi barı, beklendiği gibi Londra ya da New York'ta değil. İşte en çok Avrupa şehirlerinin hakimiyetinde olan 2022'de Dünyanın En İyi 50 Barı listesi...

Dünyanın en iyi barları seçildi - 1

En iyi barlar şehirleri olarak bilinen Londra ve New York'u bir kenara bırakın. Yeni bir kozmopolit kokteyl başkenti var artık. Dünyanın en iyi barı, Paradiso.

Dünyanın en iyi barları seçildi - 2

Listenin başında yer alan Akdeniz tarzı mekan, 2021'de 3 numaradaydı ve bu yıl, zirveye yerleşmeyi başardı. 

İşte 2022'nin en iyi barları listesi...

Dünyanın en iyi barları seçildi - 3

25. Kumiko, Chicago

24. Tropic City, Bangkok

23. Satan's Whiskers, Londra

22. Attaboy, New York

21. Cafe La Trova, Miami

Dünyanın en iyi barları seçildi - 4

20. Baba au Rum, Atina

19. The Clumsies, Atina

18. Florería Atlántico, Buenos Aires

17. Coa, Hong Kong

16. Drink Kong, Roma

Dünyanın en iyi barları seçildi - 5

15. Salmon Guru, Madrid

14. Bangkok Social Club, Bangkok (Yeni Açılan Bar kategorisinin kazananı)

13. Hanky-Panky, Mexico City (Konukseverlik Sanatı kategorisinin kazananı)

12. Jigger & Pony, Singapore (Asya'nın en iyi barı)

11. Handshake Speakeasy, Mexico

Dünyanın en iyi barları seçildi - 6

10. Alquímico, Cartegena (Güney Amerika'nın en iyi barı)

9. Katana Kitten, New York

8. The Connaught Bar, Londra

7. Two Schmucks, Barselona

6. Double Chicken Please, New York (En Yüksek Yeni Giriş kategorisi kazananı)

Dünyanın en iyi barları seçildi - 7

5. Little Red Door, Paris (Sürdürülebilir Bar kategorisi kazananı)

4. Licorería Limantour, Mexico (Kuzey Amerika'nın en iyi barı)

3. Sips, Barselona (Yükselişe Geçen Bar kategorisi kazananı)

2. Tayēr + Elementary, Londra

1. Paradiso, Barselona (Fotoğraftaki bar)

Dünyanın en iyi barları seçildi - 8

İŞTE EN İYİ 50 BAR LİSTESİNİN TAMAMI

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER