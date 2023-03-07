Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede (Airport Service Quality Awards 2023)

Uluslararası havacılık sektörünün en iyilerini belirleyen The Airport Service Quality Awards, müşteri deneyimine göre en iyi havalimanlarını seçti. Yılda 40 milyondan fazla yolcuya en iyi şekilde ev sahipliği yapan havalimanları arasına Türkiye'den İstanbul Havalimanı da girdi. Müşteri memnuniyeti açısından en iyi havalimanları arasına ise hem İstanbul Havalimanı hem de Ankara Esenboğa Havalimanı girdi. İşte check-in, alışveriş, yeme-içme hizmetleri ve havalimanı içerisinde ulaşım açısından en iyi hizmeti sunan havalimanları...

Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede (Airport Service Quality Awards 2023) - 1

Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mumbai, Hindistan

Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede (Airport Service Quality Awards 2023) - 2

 Indira Gandhi, Delhi, Hindistan

Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede (Airport Service Quality Awards 2023) - 3

Guangzhou Baiyun, Çin

Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede (Airport Service Quality Awards 2023) - 4

Shanghai Pudong, Çin

Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede (Airport Service Quality Awards 2023) - 5

Shenzhen Bao’an, Çin

Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede (Airport Service Quality Awards 2023) - 6

Singapur Changi Havalimanı, Singapur

Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede (Airport Service Quality Awards 2023) - 7

Roma Fiumicino, İtalya

Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede (Airport Service Quality Awards 2023) - 8

İstanbul Havalimanı

Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede (Airport Service Quality Awards 2023) - 9

Dallas Fort Worth, Teksas, ABD

Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede (Airport Service Quality Awards 2023) - 10

San Francisco, Kaliforniya, ABD

Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede (Airport Service Quality Awards 2023) - 11

Yılda 25 ile 40 milyon arası yolcuyu ağırlayan en iyi havalimanları ise;

  • Gimpo International Airport, Güney Kore
  • Beijing Daxing, Çin
  • Atina Havalimanı, Yunanistan
  • Palma de Mallorca, İspanya
  • Zürih Havalimanı, İsviçre
  • Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı, ABD
  • Minneapolis/St Paul Havalimanı, ABD
Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede (Airport Service Quality Awards 2023) - 12

Müşteri memnuniyeti açısından en iyi havalimanları ise şöyle sıralandı;

• İstanbul Havalimanı
• Kuala Lumpur Havalimanı, Malezya
• Beijing Daxing International Havalimanı, Çin
• Sultan Hasanuddin, Endonezya
• Yogyakarta Havalimanı, Endonezya
• Belgrade Nikola Tesla Havalimanı, Sırbistan
• Milan Bergama, İtalya
Ankara Esenboğa Havalimanı
• Quito Havalimanı, Ekvador
• Queen Alia Havalimanı, Ürdün
• William P. Hobby Havalimanı, ABD
• Dakar Blaise Diagne Havalimanı, Senegal
• Skopje Havalimanı, Makedonya
• Guayaquil Havalimanı, Ekvador
• Greenville-SpartanburgHavalimanı, ABD
• PattimuraHavalimanı, Endonezya
• Fort McMurray Havalimanı, Kanada

N-LIFE HABERLERİ

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