Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede (Airport Service Quality Awards 2023)

Yılda 25 ile 40 milyon arası yolcuyu ağırlayan en iyi havalimanları ise;





Gimpo International Airport, Güney Kore

Beijing Daxing, Çin

Atina Havalimanı, Yunanistan

Palma de Mallorca, İspanya

Zürih Havalimanı, İsviçre

Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı, ABD

Minneapolis/St Paul Havalimanı, ABD