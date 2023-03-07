Dünyanın en iyi havalimanları açıklandı: Türkiye de listede (Airport Service Quality Awards 2023)

Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mumbai, Hindistan
Indira Gandhi, Delhi, Hindistan
Guangzhou Baiyun, Çin
Shanghai Pudong, Çin
Shenzhen Bao’an, Çin
Singapur Changi Havalimanı, Singapur
Roma Fiumicino, İtalya
İstanbul Havalimanı
Dallas Fort Worth, Teksas, ABD
San Francisco, Kaliforniya, ABD
Yılda 25 ile 40 milyon arası yolcuyu ağırlayan en iyi havalimanları ise;
Müşteri memnuniyeti açısından en iyi havalimanları ise şöyle sıralandı;
• İstanbul Havalimanı
• Kuala Lumpur Havalimanı, Malezya
• Beijing Daxing International Havalimanı, Çin
• Sultan Hasanuddin, Endonezya
• Yogyakarta Havalimanı, Endonezya
• Belgrade Nikola Tesla Havalimanı, Sırbistan
• Milan Bergama, İtalya
• Ankara Esenboğa Havalimanı
• Quito Havalimanı, Ekvador
• Queen Alia Havalimanı, Ürdün
• William P. Hobby Havalimanı, ABD
• Dakar Blaise Diagne Havalimanı, Senegal
• Skopje Havalimanı, Makedonya
• Guayaquil Havalimanı, Ekvador
• Greenville-SpartanburgHavalimanı, ABD
• PattimuraHavalimanı, Endonezya
• Fort McMurray Havalimanı, Kanada