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Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor

Haberler - ntv.com.tr | 26.07.2022 - 08:29 - Son Güncelleme : 26.07.2022 - 08:36

Doğa yürüyüşü severler için en güvenli ve doğa harikası rotaları sıralayan CNN Travel, içinde Türkiye'nin de olduğu 'dünyanın en iyi yürüyüş yolları'nı bir araya getirdi.

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 1

23. Cape to Cape Track, Batı Avusturalya

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 2

22. Cloud Forest trek, Laos

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 3

21. Balkanlar, Karadağ ve Arnavutluk

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 4

20. Likya Yolu, Türkiye

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 5

19. Monteverde, Kosta Rika

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 6

18. Lares and İnka Yolu, Peru

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 7

17.  Percorsi Occitani, Maira Vadisi, İtalya

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 8

16. West Coast Trail, Vancouver Adası, Kanada

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 9

15. Bwindi Ormanı, Uganda

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 10

14. Indus Vadisi, Hindistan

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 11

13. Lechweg, Avusturya- Almanya sınırı

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 12

12. Ermenistan ve İpek Yolu

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 13

11. Tahoe Rim Yolu, ABD

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 14

10. Tergo La Trek, Bhutan

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 15

9. Dingle Yolu, İrlanda

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 16

8. Dragon's Back, Hong Kong

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 17

7. Çin Seddi, Jinshanling bölgesi, Çin

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 18

6. Toubkal Dağı, Fas

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 19

5. Refugio Frey and Cerro Catedral, Arjantin

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 20

4. The Basho Wayfarer, Japonya

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 21

3. Appalachian Trail, ABD

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 22

2. Camino de Santiago de Compostela, İspanya

Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor - 23

1. Pennine Way, Birleşik Krallık

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