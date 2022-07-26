Dünyanın en iyi yürüyüş yolları: Türkiye de listede yer alıyor

Haberler - ntv.com.tr | 26.07.2022 - 08:29 - Son Güncelleme : 26.07.2022 - 08:36
23. Cape to Cape Track, Batı Avusturalya
22. Cloud Forest trek, Laos
21. Balkanlar, Karadağ ve Arnavutluk
20. Likya Yolu, Türkiye
19. Monteverde, Kosta Rika
18. Lares and İnka Yolu, Peru
17. Percorsi Occitani, Maira Vadisi, İtalya
16. West Coast Trail, Vancouver Adası, Kanada
15. Bwindi Ormanı, Uganda
14. Indus Vadisi, Hindistan
13. Lechweg, Avusturya- Almanya sınırı
12. Ermenistan ve İpek Yolu
11. Tahoe Rim Yolu, ABD
10. Tergo La Trek, Bhutan
9. Dingle Yolu, İrlanda
8. Dragon's Back, Hong Kong
7. Çin Seddi, Jinshanling bölgesi, Çin
6. Toubkal Dağı, Fas
5. Refugio Frey and Cerro Catedral, Arjantin
4. The Basho Wayfarer, Japonya
3. Appalachian Trail, ABD
2. Camino de Santiago de Compostela, İspanya
1. Pennine Way, Birleşik Krallık