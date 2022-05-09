Dünyanın en pahalı pasaportları

Seyahat maliyetlerini düşürmeleriyle tanınan gezginler bile, yüzlerce dolara mal olabilecek süresi dolmuş (veya süresi yakında dolacak) bir pasaportu değiştirirken hazırlıksız yakalanabilir. Peki, pasaport yenileme hangi ülkede ne kadar?

CNN’in haberine göre, yetişkin pasaportları için 10 yıllık ödenecek tutar, ortalama 100 ile 160 dolar arasında değişiyor.

Japonya ve Yeni Zelanda’da yeni pasaportlar için yaklaşık 125 dolar ödenirken; Suriye’de 10 yıllık pasaport 600 dolara, Lübnan’da ise 795 dolara mal oluyor.

İşte dünyanın en pahalı pasaportlarından bazıları için dolar cinsinden ödenmesi gereken tutarlar...