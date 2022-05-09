Dünyanın en pahalı pasaportları

Haberler - ntv.com.tr | 09.05.2022 - 12:29 - Son Güncelleme : 09.05.2022 - 12:36

Yurt dışı seyahatler için olmazsa olmaz pasaportların bedeli her zaman merak konusu olur. Peki, dünya vatandaşları pasaportlar için kaç dolar ödüyor? ABD pasaportu mu daha pahalı, Suriye pasaportu mu? İşte dünyanın en pahalı pasaportlarına ödenen ücretler...

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Seyahat maliyetlerini düşürmeleriyle tanınan gezginler bile, yüzlerce dolara mal olabilecek süresi dolmuş (veya süresi yakında dolacak) bir pasaportu değiştirirken hazırlıksız yakalanabilir. Peki, pasaport yenileme hangi ülkede ne kadar?

CNN’in haberine göre, yetişkin pasaportları için 10 yıllık ödenecek tutar, ortalama 100 ile 160 dolar arasında değişiyor.

Japonya ve Yeni Zelanda’da yeni pasaportlar için yaklaşık 125 dolar ödenirken; Suriye’de 10 yıllık pasaport 600 dolara, Lübnan’da ise 795 dolara mal oluyor.

İşte dünyanın en pahalı pasaportlarından bazıları için dolar cinsinden ödenmesi gereken tutarlar...

Dünyanın en pahalı pasaportları - 2

Pasaport almak için Japon vatandaşları 16 bin Japon Yeni, yani ortalama 125 dolar öldüyor. 

Yeni Zelandalılar için de pasaport, yine 125 ABD Doları'na karşılık gelen 191 Yeni Zelanda Doları değerinde. 

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ABD pasaportu, ilk kez alacaklar için 165 dolarken, pasaportu yenileme maliyeti 130 dolar. 

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İngiltere pasaportu 75,50 sterlin, yani ortalama 95 dolar civarında. 

İsveç vatandaşları için ise pasaportun bedeli 145 İsveç Frangı, yani 150 dolar.

Bu rakamların yanı sıra daha pahalı pasaportlardan bazıları şöyle:

Dünyanın en pahalı pasaportları - 5

Meksika pasaportu

170 dolar

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Liechtenstein pasaportu

260 dolar

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Küba pasaportu

270 dolar

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Avustralya pasaportu 

220 dolar

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Suriye pasaportu

600 dolar

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Lübnan pasaportu

795 dolar

Dünyanın en pahalı pasaportları - 11

Türkiye'de 2022 pasaport bedeli ne kadar?

Türkiye'de 4-10 yıllık pasaport için 1478,30 TL ödenmesi gerekiyor. 225 TL'lik defter bedeliyle birlikte pasaport, 1703,30 TL'ye (ortalama 113 dolar) mal oluyor.

N-LIFE HABERLERİ

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