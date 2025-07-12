Dünyanın en romantik yerleri açıklandı: Listenin başında Türkiye'den bir bölge var
Kapadokya; peri bacaları, yer altı ve yer üstü şehirleri, ilginç vadileri ve sıcak hava balonlarıyla yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en romantik destinasyonlarından biri olarak kabul edildi.
Dünya genelinde her yıl düzenli olarak yapılan anketler ve araştırmalar, romantizmi simgeleyen şehirleri ve sıralamasını belirlemeye devam ediyor. Bu araştırma son olarak, Uplifers isimli web sitesi tarafından gerçekleştirildi.