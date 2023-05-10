Dünyanın en sıra dışı tren yolları

Chongqing Monorayı, Çin

Dünyanın en uzun ve en kalabalık monoray sistemi, Çin'de bulunuyor. 2005'te açılan tren yolunun toplam 70 istasyonu var. Bu yolu ilginç yapan şu: Tren, yer altından da gidiyor, yüksek katlı bir apartman bloğunun içinden de geçiyor.