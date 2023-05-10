Dünyanın en sıra dışı tren yolları

Endüstri alanları, vadiler ve nehirlerden geçen bu tren yolu, ilk olarak 1901'de yapıldı, 1929'da daha da genişletildi. Trenler yerden 3 bin metre yükseklikteki tren yolundan ilerliyor.
Dünyanın en dik tren yolu 2017'de hizmete açıldı ve o tarihten bu yana turistlerin en çok ilgi gösterdiği noktalardan biri haline geldi. Bu yolda trenler, yerden yaklaşık 744 metre yükseğe tırmanıyor.
Burası, dünyanın hala kullanımda olan en eski iskele tren yolu. Ülkenin doğu sahili boyunca uzanan tren yolu, 19. yüzyıldan kalma. Tren yolunun yanındaki yürüyüş yolu, uzun bir sahil hattında gezme fırsatı sağlıyor.
Dünyanın en uzun ve en kalabalık monoray sistemi, Çin'de bulunuyor. 2005'te açılan tren yolunun toplam 70 istasyonu var. Bu yolu ilginç yapan şu: Tren, yer altından da gidiyor, yüksek katlı bir apartman bloğunun içinden de geçiyor.
Avrupa'nın en eski yer altı tren yolu, 1896'da Budapeşte'de yapıldı. Döneminin en yeni tren yolu teknolojisi ürün olan 1,6 kilometre uzunluğundaki bu hat, yerel dilde "kisföldalatti" olarak anılıyor. Anlamı, "küçük metro".
Doğa manzarasının içinde dolaşma fırsatı sunan bu tren yolu, cam tavanlı vagonlarının her birinde 84 yolcu taşıyor ve yolcularını 52 derece diklikte bir yokuşa çıkarıyor. 1800'lerde yapılan tren yolu, yenilenmiş haliyle 1945'ten bu yana turistler için bir cazibe merkezi konumunda.