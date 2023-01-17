Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta sıcaklık eksi 50 dereceyi gördü

Kışın şehrinizde hava en fazla ne kadar soğuyabilir? Doğu Sibirya şehri Yakutsk'ta yaşayanlar için bu sorunun cevabı eksi 50 derece!

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta sıcaklık eksi 50 dereceyi gördü - 1

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta termometreler eksi 50 dereceyi gördü. 

Dünyanın en soğuk yerlerinden biri olarak tanımlanan doğu Sibirya'da bulunan şehir, anormal derecede uzun bir soğuk hava dalgası gördü.

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta sıcaklık eksi 50 dereceyi gördü - 2

Ocak, bölgenin en soğuk ayı olmasına ve orada yaşayanlar dondurucu soğuklara alışkın olmalarına rağmen, bu bölgedeki sakinler ısınmak için ekstra önlemler alıyor.

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta sıcaklık eksi 50 dereceyi gördü - 3

Reuters'a konuşan Yakutsk şehri sakinleri, "Bu soğukla savaşamazsınız. Ya uyum sağlar ve ona göre giyinirsiniz ya da acı çekersiniz" dedi.

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta sıcaklık eksi 50 dereceyi gördü - 4

Yerel bir pazarda donmuş balık satan bir Yakutsk'lu, dondurucu soğuğa karşı önlemini,  "Sadece kalın giyiniyorum. Lahana gibi kat kat" diyerek açıkladı.

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta sıcaklık eksi 50 dereceyi gördü - 5

Bir milyondan az kişiye ev sahipliği yapan Yakutsk, kışları soğuk havasıyla bilinen Rusya'nın geneline göre bile çok daha soğuk.

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta sıcaklık eksi 50 dereceyi gördü - 6

Ancak şehir, temmuz ayında orman yangınlarından kaynaklanan dumanın bölgeyi yoğun bir şekilde sarmasıyla uluslararası kamuoyunun dikkatlerini üzerine çekti.

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta sıcaklık eksi 50 dereceyi gördü - 7

Bilim insanları, Sibirya bölgesinde iklim değişikliğinin neden olduğu yangınların sıklığının artması hakkında ciddi endişelerini dile getirdi.

Dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta sıcaklık eksi 50 dereceyi gördü - 8

N-LIFE HABERLERİ

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