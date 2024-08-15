Dünyanın en uzak yeri: Bu ülkede yaşayan herkes birbiriyle akraba!
Güney Afrika'ya 2 bin 800 kilometre, Güney Amerika'ya ise 3200 kilometre uzaklıkta yer alan Tristan da Cunha adası, 'Dünyanın kara parçalarına en uzak adası' olarak dikkat çekiyor. Sadece 241 kişinin yaşadığı ada, İngiltere'ye bağlı ve aktif bir volkana da ev sahipliği yapıyor....
Portekizli Amiral Tristao da Cunha'nın 1506 yılında keşfettiği Tristan da Cunha, dünyanın yerleşim yerlerine en uzak adası olarak dikkat çekiyor.
Adanın uzaklığı ve bunun yarattığı gizem seyahat severlerin ilgisini çekse de, durum pek de 'uzak'tan görüldüğü gibi değil...
Derleyen: Tarık KIZILDAĞ / tarik.kizildag@ntv.com.tr