Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, dünyanın en yaşanabilir şehirlerini açıkladı. Yurt dışında yaşayanların deneyimlerine göre şekillenen listede ilk 10'a giren şehirler belli oldu.

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu - 1

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en yaşanabilir 10 şehrini listeledi. Özellikle ABD başkanlık seçimlerinin ardından, çok sayıda Amerikalı yurt dışına taşınmayı düşünüyor. Yurt dışında yaşayanların alışkanlıklarına ve deneyimlerine ışık tutan "Expat Insider" raporuna göre, 2022'de de listenin zirvesinde olan İspanya'nın Valencia şehri ilk sırada yer alıyor.

53 şehirden 12 bin 500 kişinin deneyimlerine göre oluşturulan raporda Türkiye 49. sırada yer aldı.

Raporda, şehirler yaşam kalitesi, yerleşme sürecinin kolaylığı, yurt dışında çalışma ve finans sağlama düzeyine göre sıralanıyor.

İşte yaşamak için en iyi 10 şehir...

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu - 2

10. Viyana, Avusturya

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu - 3

9. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu - 4

8. Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu - 5

7. Madrid, İspanya

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu - 6

6. Bangkok, Tayland

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu - 7

5. Mexico City, Meksika

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu - 8

4. Panama

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu - 9

3. Alicante, İspanya

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu - 10

2. Malaga, İspanya

Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu - 11

1. Valencia, İspanya

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