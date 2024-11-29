Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri belli oldu

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en yaşanabilir 10 şehrini listeledi. Özellikle ABD başkanlık seçimlerinin ardından, çok sayıda Amerikalı yurt dışına taşınmayı düşünüyor. Yurt dışında yaşayanların alışkanlıklarına ve deneyimlerine ışık tutan "Expat Insider" raporuna göre, 2022'de de listenin zirvesinde olan İspanya'nın Valencia şehri ilk sırada yer alıyor.



53 şehirden 12 bin 500 kişinin deneyimlerine göre oluşturulan raporda Türkiye 49. sırada yer aldı.

Raporda, şehirler yaşam kalitesi, yerleşme sürecinin kolaylığı, yurt dışında çalışma ve finans sağlama düzeyine göre sıralanıyor.

İşte yaşamak için en iyi 10 şehir...