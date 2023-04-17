Dünyanın havası en kirli 10 şehri açıklandı

Dünyadaki 101 ülkenin hava kalitesini canlı olarak takip eden IQ Air Kuruluşu'nun verilerine göre Nepal'in başkenti Katmandu, dünyanın en kirli havasına sahip şehri oldu. İşte dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri...

Dünyanın havası en kirli 10 şehri açıklandı - 1

Asian News International'ın (ANI) IQ Air Kuruluşu'nun verilerinden yararlanarak elde ettiği bilgilere göre Katmandu, dünyanın en kirli havasına sahip şehri oldu.

Son yıllarda artan hava kirliliği sebebiyle, şehirde solunum yolu sorunları, akciğer kanseri ve kalp rahatsızlıkları hastalıklarda büyük artış olduğu biliniyor. İşte dünyanın en kirli havasına sahip şehirler sıralaması....

10. Guangzhou, Çin

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın havası en kirli 10 şehri açıklandı - 2

9. Lahor, Pakistan

Dünyanın havası en kirli 10 şehri açıklandı - 3

8. Wuhan, Çin

Dünyanın havası en kirli 10 şehri açıklandı - 4

7.  Dakka, Bangladeş

Dünyanın havası en kirli 10 şehri açıklandı - 5

6. Hanoi, Vietnam

Dünyanın havası en kirli 10 şehri açıklandı - 6

5. Bangkok, Taylan

Dünyanın havası en kirli 10 şehri açıklandı - 7

4. Chengdu, Çin

Dünyanın havası en kirli 10 şehri açıklandı - 8

3. Chiang Mai, Tayland

Dünyanın havası en kirli 10 şehri açıklandı - 9

2. Yeni Delhi, Hindistan

Dünyanın havası en kirli 10 şehri açıklandı - 10

1. Katmandu, Nepal

DAHA FAZLA GÖSTER