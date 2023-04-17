Dünyanın havası en kirli 10 şehri açıklandı

Asian News International'ın (ANI) IQ Air Kuruluşu'nun verilerinden yararlanarak elde ettiği bilgilere göre Katmandu, dünyanın en kirli havasına sahip şehri oldu.

Son yıllarda artan hava kirliliği sebebiyle, şehirde solunum yolu sorunları, akciğer kanseri ve kalp rahatsızlıkları hastalıklarda büyük artış olduğu biliniyor. İşte dünyanın en kirli havasına sahip şehirler sıralaması....

10. Guangzhou, Çin