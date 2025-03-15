Dünyanın ilk çarşılı köprüsü: 583 yıllık tarihiyle ayakta duruyor

Köprüdeki atölyesinde 12 yıldır ebru sanatı icra edip ders verdiğini söyleyen Irgandı Çarşılı Köprü Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Çatalkaya, köprü üzerinde 17 zanaatkarın atölyesinin bulunduğunu ifade etti.

''İPEK YOLU ÜZERİNDE YER ALAN TARİHİ BİR YAPI''

Irgandı Köprüsü’nün zaman içinde birçok doğal felaket ve işgal dönemine tanıklık etiğini dile getiren Çatalkaya, “Irgandı Çarşılı Köprüsü, İpek Yolu üzerinde yer alan tarihi bir yapıdır ve birçok doğal afet, deprem ve sel gibi felaketler yaşamıştır. İşgal kuvvetleri Bursa’yı terk ederken, köprüyü yakıp yıkmışlardır. 1924 yılından 2004 yılına kadar sadece köprü olarak kullanılmıştır. Ancak birçok Bursalı henüz yeni yeni Irgandı Köprüsü'nü tanımaktadır'' şeklinde konuştu.