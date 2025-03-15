Dünyanın ilk çarşılı köprüsü: 583 yıllık tarihiyle ayakta duruyor
Bursa'nın kültürel mirası içinde önemli yer alan Irgandı Çarşılı Köprüsü, 583 yıllık geçmişiyle şehrin tarihine tanıklık ediyor. Toplam 32 dükkanın yer aldığı tarihi köprü, Bursa'nın merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlıyor.
Kentte Gökdere üzerinde kurulan ve Osmanlılara ait tek arasta köprüsü olma özelliği taşıyan yapı, 1442 yılında 2'nci Murad döneminde Pir Ali oğlu Tüccar Muslihiddin tarafından mimar Abdullah oğlu Timurtaş’a inşa ettirildi.