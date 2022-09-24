Dünyanın sakin noktası: Faroe Adaları

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın karşılaşacağı Faroe Adaları, sakin yapısıyla ilgi görüyor. Ülkenin birçok noktası turistlerin uğrak noktası.

Dünyanın sakin noktası: Faroe Adaları - 1

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında ​​​​​​​yarın karşılaşacağı Faroe Adaları, sakin yapısıyla dikkat çekiyor.

Dünyanın sakin noktası: Faroe Adaları - 2

İzlanda, Norveç ve Britanya'nın kesiştiği noktada yer alan Faroe Adaları'nda halkın temel geçim kaynağını balıkçılık oluşturuyor.

Dünyanın sakin noktası: Faroe Adaları - 3

Başkent Torshavn ise Faroe Adaları'nın 53 bin kişilik nüfusunun yaklaşık yarısına ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın sakin noktası: Faroe Adaları - 4

Vikingler tarafından kurulan Torshavn'daki liman, ticaret merkezi olarak hizmet veriyor. Çatıları çimlerle kaplı Torshavn'daki evler, küçük ve sevimli görünümleriyle turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.

Dünyanın sakin noktası: Faroe Adaları - 5

Fotoğraf sanatçılarının da güzergah noktalarından olan Torshavn'da, kış aylarında zaman zaman açan güneşe rağmen hava sıcaklığı 10 derecenin altında seyrediyor.

Dünyanın sakin noktası: Faroe Adaları - 6

Skansin Kalesi de başkente gelenlerin favori noktalarından biri konumunda bulunuyor.

Dünyanın sakin noktası: Faroe Adaları - 7

Şehrin en yüksek noktalarından birinde yer alan ve denize hakim konuma sahip kalenin kalıntıları arasında ise deniz feneri yer alıyor.

Dünyanın sakin noktası: Faroe Adaları - 8

Torshavn'da bulunan Vesturkirkjan Kilisesi de farklı mimari yapısıyla dikkat çekiyor.

N-LIFE HABERLERİ

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