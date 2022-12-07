Dünyanın yeni 7 harikası

Machu Picchu

Peru, Cusco yakınlarındaki bu İnka bölgesi, 1911’de Hiram Bingham tarafından keşfedildi. Bingham buranın İspanyol yönetimine karşı 16. yüzyıldaki isyan sırasında kullanılan gizli bir İnka kalesi olan Vilcabamba olduğuna inanıyordu; bu iddia daha sonra çürütüldü. Bilim adamları için Machu Picchu’nun kuruluş amacı ve anlamı hala bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Buranın manastır, bir hac yeri ya da bir kraliyet inziva yeri olduğuna inananlar var. Gerçek olansa Machu Picchu’nun Kolomb öncesi döneme ait birkaç büyük kentten biri olduğu ve neredeyse bozulmamış olarak kaldığı. And Dağları’nın arasında kalan lokasyonuna rağmen, kentte etkileyici tarım terasları, meydanlar, yerleşim alanları ve tapınaklar inşa edilmiş; bunlar hala gören herkesi büyülemeye devam ediyor.