Düzce'de Roma dönemine ait 3 eser gün yüzüne çıkarıldı

Bölgenin tamamının ören yeri olmaya aday olduğunu dile getiren Özlü, "Bu yerleşim alanının altında bir Roma kenti vardır. Bunun tespitini konunun uzmanı arkadaşlar yaptı. Tarihin akışını dahi değiştirecek buluntuların olduğunu, kazılarımızda karşılaştığımız eserlerden anlıyoruz." diye konuştu.