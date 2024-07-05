Efes Antik Kenti'nin Koressos Kapısı gün yüzüne çıkarılacak
Efes Antik Kenti'nin bilinen üç büyük kapısından biri olan Koressos Kapısı, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılacak.
Antik dönemin en büyük turizm, ticaret ve liman kentlerinden Efes'te kazı ve restorasyon çalışmaları 161 yıldır sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Sonsuz Efes" projesi kapsamında yürütülen kazılar yıl boyunca kesintisiz hale getirildi.
Bakanlığın bütçe, ekip, teknik ekipman desteği, kazı ve restorasyon çalışmalarına ivme kazandırdı.