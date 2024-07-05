Efes Antik Kenti'nin Koressos Kapısı gün yüzüne çıkarılacak

Steskal, daha önce hiç kimsenin çalışmadığı Koressos Kapısı'nda çalışmaya başladıklarını belirterek, "Çok önemli bir kazı alanı burası. Efes'te üç önemli kapı vardı. Koressos Kapısı üçüncü büyük kapı. Biz iki hafta önce burada çalışmaya başladık, bütün bir yaz boyunca burada çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Steskal, Celsus Kütüphanesi'nin koruma ve restorasyon çalışmasına ekim ayında başlanacağını ifade ederek, "Türkiye'nin ilk ayağa kaldırılan antik yapısı Celsus Kütüphanesi, 50 yıl sonra bakıma alınacak." diye konuştu.